SIPRI: военные расходы растут везде небывалыми темпами

Совокупные глобальные военные расходы достигли в 2023 году 2,443 трлн долларов, увеличившись на 6,8% в реальном выражении по сравнению с 2022-м, отмечается в опубликованном 22 апреля докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Это самый резкий рост с 2009 года: США, Китай и Россия - все увеличили свои военные расходы, подчеркивается в докладе.

Военные расходы растут по всему миру

Впервые с 2009 года военные расходы увеличились во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, причем значительнее всего - в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке. „Беспрецедентный рост расходов на оборону является прямым ответом на глобальное ухудшение в том, что касается обеспечения мира и безопасности, - указал Нань Тянь, старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - Государства отдают приоритет военной мощи, рискуя войти в спираль „действия - противодействия“ в условиях все более нестабильной геополитической ситуации и положения в сфере безопасности“.

Военная помощь Украине сокращает ее разрыв в расходах с Россией

В 2023 году военные расходы России увеличились на 24%, составив, по оценкам, 109 млрд долларов, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым. В 2023-м оборонные ассигнования РФ достигли 16% расходной части госбюджета или 5,9% ВВП. Украина на восьмом месте в мире по военным расходам, которые в прошлом году выросли на 51% - до 64,8 млрд долларов (37% ВВП страны и 58% госрасходов).

Расходы Киева на военные нужды в 2023 году составили 59% от российских расходов на оборону. При этом в течение года Украина также получила военную помощь не менее чем на 35 млрд долларов, в том числе 25,4 млрд - от США. В сумме эта помощь и собственные военные расходы Украины были эквивалентны примерно 91% военных расходов РФ.

США больше всех в НАТО тратят на оборону