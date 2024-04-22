ВИДЕО | В Праге состоялся перформанс в поддержку плана Эстонии, направленного на помощь Украине

Как сказал Михал Майзнер, участвовавший в организации прошедшей на Староместской площади Праги интерактивной акции, ее участники поддержали предложение Эстонии, чтобы каждая страна-член Евросоюза, выделила 0,25% ВВП в поддержку Украины. По словам Майзнера, этих денег должно хватить на то, чтобы заставить Россию прекратить войну.

„Министерство обороны Эстонии представило свой план в декабре-январе. Согласно плану, каждая стран, входящая в ЕС, должна выделить четвертую часть своего внутреннего валового продукта, это относительно скромная сумма. Наше финансовая способность имеет большое значение. Если страны заявят, что выделить такую сумму из бюджета будет сложно, они могут обратиться к финансовым рынкам, ведь у нас в отличие от России имеется неограниченный доступ к ним. С финансовой точки зрения мы сильнее. Тем больнее видеть, что у Украины, защищающей Европу, отсутствуют необходимые ресурсы. Россия уже столкнулась с финансовыми трудностями. Проблема не в резервах, а в финансировании“, - сказал Майзнер.