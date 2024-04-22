За рубежом
22.04.2024, 07:46

Судьба Российского Красного Креста станет известна на этой неделе. Украинский уполномоченный по правам человека: Мое терпение на исходе

 
Holger Roonemaa
Редактор: Jete-Ri Jõesaar
Jevgenia Parv
Летом 2022 года глава Российского Красного Креста Павел Савчук был избран в совет Международной Федерации Красного Креста, состоящий из 20 человек. В то же время он сохранял и укреплял связи своей организации с кремлевским режимом
Летом 2022 года глава Российского Красного Креста Павел Савчук был избран в совет Международной Федерации Красного Креста, состоящий из 20 человек. В то же время он сохранял и укреплял связи своей организации с кремлевским режимом
ФОТО: Mart Nigola | Delfi Meedia

Предварительное расследование Международной федерации Красного Креста о сотрудничестве между Российским Красным Крестом и Кремлем близится к завершению, и его результаты будут представлены на заседании правления на этой неделе.

Правление Международного Красного Креста встретится на этой неделе, чтобы обсудить сложные отношения между российским отделением организации и кремлевским режимом. Они также обсудят, стоит ли начинать официальное расследование, которое может закончиться приостановкой членства российского отделения в организации.

В то же время Украину начинает раздражать бездействие Международной федерации Красного Креста (IFRC). „У нас, украинцев, нет времени. Каждый дополнительный день, когда IFRC бездействует, — это день, когда они поддерживают российскую агрессию против моей страны. Я в отчаянии“, - сказал Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека украинского парламента, в совместном интервью Delfi, шведской газете Expressen и немецкому центру журналистских расследований Paper Trail Media.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии