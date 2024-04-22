Судьба Российского Красного Креста станет известна на этой неделе. Украинский уполномоченный по правам человека: Мое терпение на исходе

Правление Международного Красного Креста встретится на этой неделе, чтобы обсудить сложные отношения между российским отделением организации и кремлевским режимом. Они также обсудят, стоит ли начинать официальное расследование, которое может закончиться приостановкой членства российского отделения в организации.

В то же время Украину начинает раздражать бездействие Международной федерации Красного Креста (IFRC). „У нас, украинцев, нет времени. Каждый дополнительный день, когда IFRC бездействует, — это день, когда они поддерживают российскую агрессию против моей страны. Я в отчаянии“, - сказал Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека украинского парламента, в совместном интервью Delfi, шведской газете Expressen и немецкому центру журналистских расследований Paper Trail Media.