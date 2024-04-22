22.04.2024, 07:46
Судьба Российского Красного Креста станет известна на этой неделе. Украинский уполномоченный по правам человека: Мое терпение на исходе
ФОТО: | Delfi Meedia
Предварительное расследование Международной федерации Красного Креста о сотрудничестве между Российским Красным Крестом и Кремлем близится к завершению, и его результаты будут представлены на заседании правления на этой неделе.
Правление Международного Красного Креста встретится на этой неделе, чтобы обсудить сложные отношения между российским отделением организации и кремлевским режимом. Они также обсудят, стоит ли начинать официальное расследование, которое может закончиться приостановкой членства российского отделения в организации.