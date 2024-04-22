ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: осечка „Левадии“, разгромное поражение „Транса“ и упущенная победа „Нымме Калью“ над „Флорой“

„Нымме Юнайтед“ уступил „Калеву“

В субботу состоялся матч между „Нымме Юнайтед“ и таллиннским „Калевом“, в котором прошлогодние бронзовые призеры победили со счетом 2:0. На второй минуте Мурад Велиев отправил мяч в собственные ворота, а на 37-й минуте Хуго Палутая поставил победную точку.

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После безголевого первого тайма „Таммека“ вышел вперед на 47-й минуте, когда Ахмед Адебайо Башер совершил сольный проход.

В оставшееся время хозяева лихорадочно пытались сравнять счет, и хороший шанс для этого был у Роби Саарма, Карла Мёэла и Хенрика Оямаа, последний из которых попал в перекладину. К сожалению, из 20 ударов, нанесенных за игру, хозяева так и не смогли сравнять счет и уйти от поражения.

Лидер чемпионата потерял очки в матче с „Вапрусом“

На 24-й минуте у „Левадии“ был отличный шанс повести в счете, но Иоан Яковлев не реализовал пенальти. Через три минуты был заработан второй пенальти в матче, который реализовал Михкель Айнсалу, и таллиннский клуб ушел на перерыв, выигрывая со счетом 1:0.

Футболисты „Вапруса“ вышли из раздевалки с желанием сравнять счет, и на 50-й минуте Кевин Алоэ воспользовался небольшой неразберихой в штрафной соперника и сравнял счет. „Левадия“ ответила на пропущенный гол несколькими заменами, но одержать восьмую победу подряд так и не смогла.

„Курессааре“ разгромил нарвский „Транс“

„Курессааре“ вышел вперед на 15-й минуте благодаря голу Сийма Аэри. На 30-й минуте Йоонас Соомре увеличил преимущество хозяев поля. Сандер Алекс Лийт забил на 40-й минуте, Карл Рудольф Ыйгус - на 42-й, а Маттиас Мяннилаан - на 43-й.

„Очень тяжелое поражение, и начало сезона выдалось для нас трудным. Нам уже становилось лучше перед этой игрой. Сегодня „Курессааре“ реализовали все свои моменты. Между тем, казалось, что удар и сразу гол“, — сказал главный тренер „Транса“ Алексей Еременко в прямом эфире ETV после матча.

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