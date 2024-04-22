ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: осечка „Левадии“, разгромное поражение „Транса“ и упущенная победа „Нымме Калью“ над „Флорой“
В минувшие выходные в чемпионате Эстонии по футболу (Премиум лига) состоялся 7-й тур.
„Нымме Юнайтед“ уступил „Калеву“
В субботу состоялся матч между „Нымме Юнайтед“ и таллиннским „Калевом“, в котором прошлогодние бронзовые призеры победили со счетом 2:0. На второй минуте Мурад Велиев отправил мяч в собственные ворота, а на 37-й минуте Хуго Палутая поставил победную точку.
Городская команда „Пайде“ потерпела сенсационное поражение от „Таммеки“
После безголевого первого тайма „Таммека“ вышел вперед на 47-й минуте, когда Ахмед Адебайо Башер совершил сольный проход.
В оставшееся время хозяева лихорадочно пытались сравнять счет, и хороший шанс для этого был у Роби Саарма, Карла Мёэла и Хенрика Оямаа, последний из которых попал в перекладину. К сожалению, из 20 ударов, нанесенных за игру, хозяева так и не смогли сравнять счет и уйти от поражения.
Лидер чемпионата потерял очки в матче с „Вапрусом“
На 24-й минуте у „Левадии“ был отличный шанс повести в счете, но Иоан Яковлев не реализовал пенальти. Через три минуты был заработан второй пенальти в матче, который реализовал Михкель Айнсалу, и таллиннский клуб ушел на перерыв, выигрывая со счетом 1:0.
Футболисты „Вапруса“ вышли из раздевалки с желанием сравнять счет, и на 50-й минуте Кевин Алоэ воспользовался небольшой неразберихой в штрафной соперника и сравнял счет. „Левадия“ ответила на пропущенный гол несколькими заменами, но одержать восьмую победу подряд так и не смогла.
„Курессааре“ разгромил нарвский „Транс“
„Курессааре“ вышел вперед на 15-й минуте благодаря голу Сийма Аэри. На 30-й минуте Йоонас Соомре увеличил преимущество хозяев поля. Сандер Алекс Лийт забил на 40-й минуте, Карл Рудольф Ыйгус - на 42-й, а Маттиас Мяннилаан - на 43-й.
„Очень тяжелое поражение, и начало сезона выдалось для нас трудным. Нам уже становилось лучше перед этой игрой. Сегодня „Курессааре“ реализовали все свои моменты. Между тем, казалось, что удар и сразу гол“, — сказал главный тренер „Транса“ Алексей Еременко в прямом эфире ETV после матча.
Команда из Нымме упустила победу над „Флорой“ на последних минутах
„Флора“ повела в счете уже на 5-й минуте, когда отличился Владислав Крейда. На 10-й минуте Дэвид Промис сравнял счет, но в игру вмешался ВАР, и оказалось, что канадский футболист сыграл рукой.
Однако на 36-й минуте Дэвид Промис все же сравнял счет, а на 81-й минуте он оформил дубль и вывел „Калью“ вперед. В компенсированное время Марк Андерс Лепик спас „Флору“ от поражения.
„Калью“ занимает третье место с 14 очками, а „Флора“ - четвертое с 12. Впереди их „Левадия“ с 22 очками и „Пайде“ с 15.
Турнирная таблица:
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