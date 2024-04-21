ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (788-й день) | Корабль ЧФ в Севастополе подвергся ракетной атаке. Российские военные заявили о взятии села Богдановка

В Севастополе российские военные сбили противокорабельную ракету, заявил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев. „Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали“, — написал он.

• Подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления, складу боеприпасов, средству противовоздушной обороны, двум районам сосредоточения личного состава и одному району сосредоточения вооружения и военной техники противника.

• На херсонском направлении украинские военные отбили три атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

• На ореховском направлении украинское военные отразили четыре атаки в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

• На новопавловском направлении ВСУ отбили 25 атак в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области.

• На авдеевском направлении украинские военные отразили 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

• На бахмутском направлении ВСУ отбили 28 атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекамеского, Спорного, Клещеевки, Ивановского и Нового Донецкой области.

• На лиманском направлении украинские военные отразили десять атак в районе Тернов Донецкой области.

• На купянском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Стельмаховки Луганской области.

• Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

• Российские войска нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, а также совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Позже спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что во время утренней атаки было повреждено спасательное судно Черноморского флота РФ „Коммуна“.

„Коммуна“ - старейшее судно российского флота, оно было спущено на воду в 1913 году под именем „Волхов“, а в 1915 году стало частью Императорского флота. В 1922 году оно было переименован в „Коммуну“.

Это морское вспомогательное судно прошло модернизацию и предназначено для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай с 24 по 26 апреля намерен лично предупредить о „карательных мерах“ со стороны Белого дома, если Пекин не прекратит поставлять в Россию военные технологии и технологии двойного назначения, пишут Financial Times и Bloomberg.

США и их союзники, как пишет Financial Times, становятся „все более нетерпимыми“ из-за отказа Китая прекратить поставки в Россию технологий, помогающих в восстановлении промышленной базы — от чипов до двигателей для крылатых ракет. Другие члены „Большой семерки“ сообщили Вашингтону, что также либо планируют поднять этот вопрос с Китаем, либо уже это сделали, рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

После встречи министров иностранных дел стран „Большой семерки“ на Капри на прошлой неделе Блинкен заявил, что Китай вносит „основной вклад“ в поддержку российской оборонно-промышленной базы.

Первая партия вооружений от США может прибыть в Украину через несколько дней после принятия законопроекта о военной помощи. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники издания прямо не сказали, какое именно оружие Вашингтон отправит Киеву в рамках первого пакета помощи. Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что речь, вероятно, про боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.