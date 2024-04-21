ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (788-й день) | Корабль ЧФ в Севастополе подвергся ракетной атаке. Российские военные заявили о взятии села Богдановка
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• Российские войска нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, а также совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
• Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• За сутки произошло 115 боевых столкновений.
• На купянском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Стельмаховки Луганской области.
• На лиманском направлении украинские военные отразили десять атак в районе Тернов Донецкой области.
• На бахмутском направлении ВСУ отбили 28 атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекамеского, Спорного, Клещеевки, Ивановского и Нового Донецкой области.
• На авдеевском направлении украинские военные отразили 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.
• На новопавловском направлении ВСУ отбили 25 атак в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области.
• На ореховском направлении украинское военные отразили четыре атаки в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
• На херсонском направлении украинские военные отбили три атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
• За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
• Подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления, складу боеприпасов, средству противовоздушной обороны, двум районам сосредоточения личного состава и одному району сосредоточения вооружения и военной техники противника.
В Севастополе российские военные сбили противокорабельную ракету, заявил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев. „Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали“, — написал он.
Позже спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что во время утренней атаки было повреждено спасательное судно Черноморского флота РФ „Коммуна“.
„Коммуна“ - старейшее судно российского флота, оно было спущено на воду в 1913 году под именем „Волхов“, а в 1915 году стало частью Императорского флота. В 1922 году оно было переименован в „Коммуну“.
Это морское вспомогательное судно прошло модернизацию и предназначено для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай с 24 по 26 апреля намерен лично предупредить о „карательных мерах“ со стороны Белого дома, если Пекин не прекратит поставлять в Россию военные технологии и технологии двойного назначения, пишут Financial Times и Bloomberg.
США и их союзники, как пишет Financial Times, становятся „все более нетерпимыми“ из-за отказа Китая прекратить поставки в Россию технологий, помогающих в восстановлении промышленной базы — от чипов до двигателей для крылатых ракет. Другие члены „Большой семерки“ сообщили Вашингтону, что также либо планируют поднять этот вопрос с Китаем, либо уже это сделали, рассказал американский чиновник на условиях анонимности.
После встречи министров иностранных дел стран „Большой семерки“ на Капри на прошлой неделе Блинкен заявил, что Китай вносит „основной вклад“ в поддержку российской оборонно-промышленной базы.
Первая партия вооружений от США может прибыть в Украину через несколько дней после принятия законопроекта о военной помощи. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Собеседники издания прямо не сказали, какое именно оружие Вашингтон отправит Киеву в рамках первого пакета помощи. Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что речь, вероятно, про боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.
„У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать военные средства. Мы можем доставить их в течение нескольких дней“, — подчеркнул он.
США рассматривают возможность отправки новых военных советников в свое посольство в Киеве. Об этом пишет Politico со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера и американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.
„В течение этого конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в соответствии с изменением условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве“, — заявил Райдер.
Он подчеркнул, что советники не будут участвовать в боевых действиях, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы. Райдер отказался обсуждать конкретную численность личного состава „из соображений оперативной безопасности“.
Источники Politico утверждают, что Вашингтон может отправить в Киев до 60 человек.
Российские войска утром 21 апреля обстреляли город Украинск в Донецкой области, сообщает областная прокуратура. По данным ведомства, в результате атаки погибла 82-летняя местная жительница, еще четыре человека получили ранения. Кроме того, повреждения получили шесть многоквартирных домов. По предварительным данным, город обстреляли из реактивной системы залпового огня „Смерч“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение силам противника в районах Новоегоровки и Новоселовского Луганской области, а также Оливовского Яра. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих.
• Подразделения группировки войск „Юг“ заняли населенный пункт Богдановка в Донецкой области, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение силам противника в районе Красногоровки Донецкой области, а также отразили две атаки в районах населенных пунктов Часов Яр и Красное Донецкой области. ВСУ потеряли до 440 военнослужащих.
• Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение силам противника в районах Ленинского и Новокалиново Донецкой области, а также отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское Донецкой области. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих.
• Подразделения группировки войск „Восток“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение силам противника в районах Старомайорского и Урожайного Донецкой области. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих.
• Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли огневое поражение силам противника в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих.
• Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток были уничтожены самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, были поражены цех производства беспилотников, радиолокационная станция кругового обзора, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах.
• Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 194 украинских БЛПА и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и „Ураган“.
Днем в воскресенье российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области, сообщает пресс-служба Сил обороны Юга Украины. По данным военных, целью удара был „транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры“. Уточняется, что взрывной волной и обломками ракеты были повреждены частные дома. По предварительным данным, четыре человека пострадали.
Российские силы, скорее всего, активизируют наступательные операции в ближайшие недели, чтобы воспользоваться уязвимостью Украины до прибытия американской военной помощи, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).
Российские войска в последнее время продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции, — в этом, по мнению экспертов, им, вероятно, помогала засушливая погода и сохраняющаяся нехватка вооружения у украинских военных. Они также стремились использовать возросшую уязвимость украинской ПВО, чтобы разрушить энергетическую сеть и нанести долгосрочный ущерб инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу Украины.
Ожидаемое теперь прибытие военной помощи, вероятно, приведет к активизации наступательных операций, а также ракетных ударов и атак беспилотников. Российское военное командование таким образом попытается достичь значимых в оперативном отношении результатов, пока украинские силы плохо оснащены, следует из отчета ISW.
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