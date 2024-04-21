Мужская сборная Эстонии по хоккею уверенно обыграла Китай в товарищеском матче

В составе сборной Эстонии две шайбы забросил Роберт Рооба, а Эдуард Слесаревский, Расмус Кийк и Роберт Осипов добавили еще по одной шайбе.

На предстоящем ЧМ, который пройдет в Литве, соперниками эстонской сборной в группе „Б“ первого дивизиона будут сборные Литвы, Украины, Китая, Голландии и Испании,

Чемпионат мира пройдёт с 27 апреля по 3 мая.

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