Хоккей
21.04.2024, 20:57

Мужская сборная Эстонии по хоккею уверенно обыграла Китай в товарищеском матче

 
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Мужская сборная Эстонии по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира обыграла в товарищеском матче, который проходил в Хельсинки, команду Китая со счетом 5:1.

В составе сборной Эстонии две шайбы забросил Роберт Рооба, а Эдуард Слесаревский, Расмус Кийк и Роберт Осипов добавили еще по одной шайбе.

На предстоящем ЧМ, который пройдет в Литве, соперниками эстонской сборной в группе „Б“ первого дивизиона будут сборные Литвы, Украины, Китая, Голландии и Испании,

Чемпионат мира пройдёт с 27 апреля по 3 мая.

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