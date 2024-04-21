21.04.2024, 20:57
Мужская сборная Эстонии по хоккею уверенно обыграла Китай в товарищеском матче
ФОТО: | Delfi Meedia
Мужская сборная Эстонии по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира обыграла в товарищеском матче, который проходил в Хельсинки, команду Китая со счетом 5:1.
В составе сборной Эстонии две шайбы забросил Роберт Рооба, а Эдуард Слесаревский, Расмус Кийк и Роберт Осипов добавили еще по одной шайбе.
На предстоящем ЧМ, который пройдет в Литве, соперниками эстонской сборной в группе „Б“ первого дивизиона будут сборные Литвы, Украины, Китая, Голландии и Испании,
Чемпионат мира пройдёт с 27 апреля по 3 мая.
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