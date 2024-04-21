9-летний футболист в Испании перенес паническую атаку из-за расизма

Инцидент произошел во время матча между „Карбахосой“ и „Санта-Мартой“, в котором принимали участие футболисты 2014 и 2015 годов рождения.

Один из зрителей высказал расистские оскорбления, назвав игрока команды гостей Элиаса Маджи „сраным черным“. Из-за этого у 9-летнего мальчика случилась паническая атака, сообщает Sports.ru.

„Санта-Марта“ осудила произошедшее и выразила поддержку мальчику.

Отмечается, что это не первое происшествие на юношеских матчах в испанской провинции Саламанка. Ранее в Вильямайоре зритель с кухонным ножом затеял на трибунах ссору, в результате чего была вызвана гражданская гвардия, а матч молодежных команд был приостановлен.

В связи с подобными явлениями Судейский комитет RFCYLF (Королевская федерация футбола Кастилии и Леона – Sports) призвал клубы усилить меры безопасности в ходе проведения матчей.

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