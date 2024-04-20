ВИДЕО | В Польше сгорел единственный в стране электромобиль стоимостью 220 тысяч евро

ЧП произошло на одном из варшавских перекрестков, когда водитель дорогого и мощного электромобиля, избегая возможного столкновения с другим автомобилем, который не уступил ему дорогу, врезался в столб.

На место происшествия прибыли три бригады пожарных, однако спасти электрокар не удалось. Сразу после столкновения он вспыхнул и полностью сгорел в течение нескольких минут. Водитель успел покинуть горящий автомобиль самостоятельно, ему была оказана медицинская помощь на месте. Водитель был трезв. Пострадавших нет.

Расследование позволит объяснить, почему электромобиль загорелся после столкновения со столбом. Польские пожарные также будут изучать и совершенствовать свою работу по быстрому тушению электромобилей и их батарей, горящих огромным пламенем и с высокими температурами.

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