ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (787-й день) | Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Ранены двое взрослых и ребенок

Минобороны РФ объявило о 50 сбитых украинских дронах. По данным источников украинских СМИ в спецслужбах, атака дронов в восьми регионах РФ - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Зеленский запретил онлайн-казино для украинских военных. Президент Украины подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины, принятое 20 апреля 2024 года и касающееся работы онлайн-казино. Указ в частности предписывает военному командованию на весь период действия военного положения запретить военнослужащим доступ к игорным заведениям и азартным играм в интернете. Кроме того, вводятся ограничения на рекламу онлайн-казино и блокировка нелегальных сайтов.

Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который в январе 2024 года объявил, что заключил контракт на службу в армии и отправляется воевать в Украину, собрался возвращаться назад. В интервью изданию „Чита.ру“ Мирхайдаров сообщил, что его контракт заканчивается в конце мая — начале июня. Продлевать его, по словам Мирхайдарова, он не собирается и вернется назад.

В Гайсинском районе Винницкой области Украины преступники в ночь на 20 апреля открыли огонь по полицейским, остановившим их автомобиль для проверки. 20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб, его напарник ранен. Нападавшим удалось скрыться.

В Белгородской области в результате обстрела погибла беременная женщина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ. Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, переходившую дорогу — ее доставили в больницу, но от полученных травм она умерла. Пострадали еще три человека.

В Волчанске Харьковской области в результате российских обстрелов погибли два человека . Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, около 8 утра 20 апреля российские войска ударили по девятиэтажке и жилому дому. Как уточнили в областной прокуратуре, в результате попадания снаряда по девятиэтажке пострадали два человека, а „по другим адресам“ нашли тела двух мужчин — 50 и 84 лет.

Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО сбили украинский самолет Су-25. Кроме того, сбиты 213 беспилотника и пять управляемых авиационных бомб Hammer, заявили в ведомстве.

ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ, гражданина Украины задержали на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.