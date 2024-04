США согласились вывести свои войска из Нигера

По данным газеты The New York Times, американские военные могут покинуть Нигер „в ближайшие месяцы“. Издание The Washington Post обращает внимание на то, что решение ставит под вопрос статус американской авиабазы, построенной в этой стране шесть лет назад за 110 млн долларов. С ее помощью США отслеживали и пресекали активность террористических и экстремистских группировок в Нигере и соседних государствах.