Юниорская сборная Эстонии по хоккею завоевала на домашнем ЧМ бронзовые медали

Уже на первой минуте первого периода литовская сборная вышла вперед, но через 5 минут Аресний Кольцов восстановил равновесие в счёте. На 12-й минуте литовские хоккеисты реализовали большинство и снова вышли вперед. На 17-й минуте счет снова стал равным благодаря шайбе Максима Буркова, а спустя полторы минуты Пяртель Койт Косе вывел сборную Эстонии вперед.

На 5-й минуте второго периода счет стал 3:3. На 17-й минуте латвийские хоккеисты снова повели в счете. Сборная Эстонии проиграла Литве, но сохранила прописку в этом дивизионе.

По итогам турнира эстонская команда набрала шесть очков и заняла третье место.

Лучшими игроками чемпионата в составе сборной Эстонии стали нападающие Давид Тимофеев, Максим Бурков и защитник Роланд Лухт.

Победителем турнира стала сборная Словении, которая в следующем году сыграет в первом дивизионе группы A, в то время как Италия, занявшая последнее место, отправляется во второй дивизион группы A.

Турнирная таблица:

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