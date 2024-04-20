Гражданин Латвии обвиняется в поездке в Украину для совершения диверсии

В общедоступном судебном календаре указано, что обвиняемым является Иван Тарабанов, а рассмотрение дела в Рижском городском суде назначено на 7 июня.

Прокуратура подтвердила агентству LETA, что лицо обвиняется в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке с целью терроризма. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

В январе 2022 года обвиняемый, не являясь военнослужащим Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, нарушил положения закона „Об участии Национальных вооруженных сил Латвии в международных операциях“, определяющие правовой порядок участия лиц в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, с целью активного участия в военной операции и вооруженном конфликте на территории Украины. Мужчина получил от точно не установленного в уголовном процессе лица - „Александра“ задание провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины.

Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задуманное.

Более детальную информацию в прокуратуре не раскрывают. Перед тем, как дело было направлено в прокуратуру, его расследованием занималась Служба госбезопасности (CГБ, VDD).

В настоящее время СГБ расследует еще одно уголовное дело о незаконном участии в войне в Украине. Это уголовное дело было возбуждено после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Дело возбуждено в отношении гражданина Латвии, который служил в НВС 15 лет назад. Причиной его увольнения стало дисциплинарное взыскание за самовольное отсутствие на службе. В настоящее время нет сведений о том, что латвийским правоохранителям удалось его задержать.

Недавно СГБ также подтвердила, что проверяет информацию о возможном незаконном участии нескольких человек в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

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