МНЕНИЕ | Эстония стала аутсайдером среди стран Балтии(24)
Первый год правления правительства Каи Каллас был для Эстонии сложным. По темпам экономического роста страна скатилась на последнее место в Европе, а по уровню инфляции вышла на первое – такого в своей 106-летней истории Эстония еще не видела. Но, к сожалению, сложные времена на этом не заканчиваются, и новые печальные рекорды ждут нас впереди, считает заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия).
Основной причиной экономического кризиса стало давление России на европейский энергетический рынок, начавшееся во второй половине 2021 года. За этим последовали военные действия России в Украине. В кризис управлять страной трудно, и Эстонию, к сожалению, постигло двойное несчастье. Мы не можем выбрать себе более конструктивного соседа, неудачным оказался и выбор премьер-министра. Мягко говоря, Эстонией сейчас не руководит политический деятель калибра Ф.Д. Рузвельта. По сути, каждое финансовое решение правительства только углубляет кризис, поэтому Эстония и оказалась на дне экономических рейтингов Европейского союза.
Недавно Международный валютный фонд (МВФ) выразил мнение, что во время кризиса Эстонии не следует повышать налоги, вместо этого стоило бы стимулировать экономику. Правительство Партии реформ в последние годы поступает наоборот: налоги повышаются, инвестиции сокращаются, социальное неравенство в обществе растет. МВФ подчеркивает, что проблемы экономики Эстонии вызваны не только и не столько глобальными событиями – гораздо более существенную роль играют внутриполитические решения.
Дефицит госбюджета Эстонии превысил миллиард евро и продолжает расти.
Если не вдаваться в детали, то для заполнения бюджетной „дыры“ сейчас достаточно сделать два шага - ввести прогрессивный подоходный налог вместо отмены мифического „налогового горба“, а также ввести банковский налог. В Латвии и Литве прогрессивный налог на доходы помогает более состоятельным жителям вносить больший вклад в развитие государства и помогает стране поддерживать во время кризиса тех, кто нуждается в поддержке больше всего. В долгосрочной перспективе это выгоднее, чем забирать деньги у бедных, что может привести к еще большей социальной нестабильности и снижению налоговых поступлений. В Литве ставка подоходного налога составляет 20-32%, в Латвии - 20-31%.
Литва также ввела и банковский налог, и это пошло государству на пользу. Ни один банк оттуда не ушел, в Литве уже самый высокий среди стран Балтии уровень жизни, и ее экономика продолжает расти. В то же время экономика Эстонии падает уже более двух лет. К концу этого года Литва значительно опередит Эстонию. Латвия также ввела налог на финансовые услуги, поступления налога пойдут на социальные проекты. Среди прочего, планируется предоставить поддержку по ипотечным кредитам на доступное по цене жилье, что должно смягчить последствия спада на рынке недвижимости и позволить молодым семьям приобретать жилье. К концу года уровень жизни в Латвии будет выше, чем в Эстонии. Для Эстонии эта ситуация очень необычная. Мы всегда были лидерами среди стран Балтии, но теперь уверенно спускаемся на последнее место.
Безусловно, нельзя наказывать предприятия за то, что они хорошо справляются со своей работой и зарабатывают прибыль - это можно только приветствовать. Однако с банками ситуация такова, что огромные прибыли от процентов по кредитам (около миллиарда евро в год) не связаны с созданием добавленной стоимости. Напротив - отсутствие банковского налога в Эстонии означает, что банкам выгоднее создавать рабочие места где угодно, только не в Эстонии. Например, в Литве, Латвии или Швеции. Там вывод прибыли обходится дороже и, следовательно, на инвестициях можно сэкономить. Каждый житель Эстонии, включая детей и пенсионеров, в прошлом году отправил 700 евро в основном в Скандинавию - исключительно благодаря высокой ставке Euribor. Взамен ни эти люди, ни государство не получили почти ничего.
Предвыборные обещания не выполняются
В своем отчете МВФ выразил общую озабоченность по поводу банков.
Поскольку политика правительства Эстонии способствует увеличению риска бедности, то при введении банковского налога следует быть осторожным. Если кредиты физических и юридических лиц станут проблемными, это может повлиять на стабильность финансового сектора. При введении банковского налога нужно помнить, что после хороших (для банков) лет могут наступить сложные, и в будущем должна быть возможность при расчете налоговых обязательств для банков вычесть убытки прошлых лет, чтобы у финансовых учреждений не было проблем с накоплением капитала.
Глядя на то, как развиваются события у соседей, становится особенно заметно, что у правительства Эстонии осталось два непоколебимых принципа: отказ от прогрессивного подоходного налога (700 миллионов) и отказ от введения от банковского налога (500 миллионов). В отношении остальных налогов принципы отсутствуют, и предвыборные обещания больше не действуют. Нет никакого налогового мира - в ход пошло повышение налога с оборота, подоходный налог на пенсии, снижение детских пособий, отказ от повышения зарплат учителям, дополнительный налог на гостиницы. Единственное обещание, которое премьер-министр смогла выполнить, было дано руководителям банков: их прибыль в Эстонии остаётся неприкосновенной.
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