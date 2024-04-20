Основной причиной экономического кризиса стало давление России на европейский энергетический рынок, начавшееся во второй половине 2021 года. За этим последовали военные действия России в Украине. В кризис управлять страной трудно, и Эстонию, к сожалению, постигло двойное несчастье. Мы не можем выбрать себе более конструктивного соседа, неудачным оказался и выбор премьер-министра. Мягко говоря, Эстонией сейчас не руководит политический деятель калибра Ф.Д. Рузвельта. По сути, каждое финансовое решение правительства только углубляет кризис, поэтому Эстония и оказалась на дне экономических рейтингов Европейского союза.

Литва и Латвия сделали ставку на банковский налог

Недавно Международный валютный фонд (МВФ) выразил мнение, что во время кризиса Эстонии не следует повышать налоги, вместо этого стоило бы стимулировать экономику. Правительство Партии реформ в последние годы поступает наоборот: налоги повышаются, инвестиции сокращаются, социальное неравенство в обществе растет. МВФ подчеркивает, что проблемы экономики Эстонии вызваны не только и не столько глобальными событиями – гораздо более существенную роль играют внутриполитические решения.

Дефицит госбюджета Эстонии превысил миллиард евро и продолжает расти.

Если не вдаваться в детали, то для заполнения бюджетной „дыры“ сейчас достаточно сделать два шага - ввести прогрессивный подоходный налог вместо отмены мифического „налогового горба“, а также ввести банковский налог. В Латвии и Литве прогрессивный налог на доходы помогает более состоятельным жителям вносить больший вклад в развитие государства и помогает стране поддерживать во время кризиса тех, кто нуждается в поддержке больше всего. В долгосрочной перспективе это выгоднее, чем забирать деньги у бедных, что может привести к еще большей социальной нестабильности и снижению налоговых поступлений. В Литве ставка подоходного налога составляет 20-32%, в Латвии - 20-31%.