Большой скандал: китайские пловцы, завоевавшие три золота, были допущены до Олимпиады в Токио, несмотря на положительный допинг-тест

По данным всех этих изданий, в преддверии Олимпийских игр в Токио 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, но китайская антидопинговое агентство не применило к ним никаких санкций. Семь месяцев спустя они выступили в Токио, где китайская сборная по плаванию завоевала три золота, два серебра и бронзу.

Все спортсмены провалили допинг-тесты на запрещенный сердечный препарат триметазидин, за который, как известно, была наказана лучшая российская фигуристка Камила Валиева.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутренне расследование, в ходе которого было установлено, что следы данного препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив им выступить в Токио. Пловцам даже не запретили временно участвовать в соревнованиях на время расследования.

Среди проваливших тесты был лидер сборной Чжан Юйфэй, завоевавший в Токио четыре медали. Он стал олимпийским чемпионом на дистанциях 200 м баттерфляем и 4х200 м вольным стилем, а также завоевал серебряные медали на дистанции 100 м баттерфляем и в эстафете 4х100 м комплексным стилем. Юйфэй также будет бороться за олимпийские медали на Олимпиаде в Париже.

Глава Антидопингового агенства США (USADA) Трэвис Тайгарт возмутился, что о подобном случае даже не сообщили публично. „Похоже, что это разрушительный удар в спину чистых спортсменов и глубокое предательство всех спортсменов, которые соревнуются честно и соблюдают правила. Все те, кто грязными руками скрывает эти положительные факты и подавляет голоса отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона“, — заявил Тайгарт.

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