„За Россию, против войны“. Как меняется российская оппозиция

С началом войны РФ против Украины заниматься оппозиционной деятельностью как внутри России, так и за ее пределами, стало намного сложнее. На фоне усиления репрессий в стране, не только у политиков-оппонентов нынешней власти, но и людей, поддерживающих их идеи, появился страх. Это привело к тому, что сильно сократилось число граждан, живущих в России, готовых участвовать в протестных уличных акциях, в том числе антивоенных.

Несмотря на это, в период избирательной кампании в России можно было наблюдать, например, длинные очереди у пунктов сбора подписей за „антивоенного кандидата“ Бориса Надеждина, собиравшегося баллотироваться в президенты РФ. А в день президентских выборов, 17 марта, очереди, пусть и более короткие, выстроились к избирательным участкам в рамках акции „Полдень против Путина“, к которой призывал оппозиционер Алексей Навальный, умерший в тюрьме.

„За Россию, но против войны“

Блогер Максим Кац, комментируя один из роликов вдовы Алексея Навального Юлии Навальной, задался вопросом: когда в последний раз оппозиционный спикер главным тезисом своего выступления делал любовь к России? Навальная ответила: такой политик был - Алексей Навальный. „Он не только любил Россию в выступлениях, он за нее жизнь отдал“, - написала она.

Между тем ставку на патриотическую идею, суть которой можно сформулировать так - „за Россию, но против войны“, сделали желающие побороться за пост президента РФ в марте 2024 года Борис Надеждин, Екатерина Дунцова и Владислав Даванков, решившие сыграть на настроениях оставшихся в стране россиян, выступающих против войны и действующей власти.