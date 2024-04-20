ВИДЕО | В Нью-Йорке мужчина поджег себя возле суда, рассматривающего уголовное дело Трампа

Мужчина облил себя жидкостью около 13:35 по местному времени (20:35 мск), когда стоял в парке Колт-Понд, через дорогу от здания суда, передает „Медуза“. Это произошло в части парка, оцепленной для сторонников Трампа. Неясно, почему мужчина пошел на такой шаг.

Очевидцы и полицейские попытались потушить огонь. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи, он находился в критическом состоянии.

Позднее стало известно, что устроивший самоподжог умер в больнице, пишет Reuters. Полиция идентифицировала его как 30-летнего Макса Аззарелло из штата Флорида. Мотивы Аззарелло пока не установлены, но, как сообщил на брифинге представитель полиции Нью-Йорка, „на данном этапе мы исходим из того, то он был сторонником конспирологических теорий“.

Ведущая CNN Лора Коутс освещала случившееся в прямом эфире. «Я вижу полностью обгоревшего человека», — сказала в эфире репортер.

Прежде чем поджечь себя, молодой человек разбрасывал возле суда листовки с антиправительственными теориями заговора и критикой Нью-Йоркского университета.

Суд завершил 19 апреля формирование коллегии присяжных по уголовному делу Трампа. В ней 12 основных и шесть запасных присяжных.

Процесс по одному из четырех уголовных дел против Дональда Трампа начнется в Нью-Йорке 22 апреля. Бывшего президента США подозревают в фальсификации бизнес-отчетности для сокрытия платежей за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии следствия, Трамп заплатил ей за молчание во время избирательной кампании 2016 года. По каждому из 34 пунктов обвинения Трампу грозит до четырех лет тюрьмы.

Дональд Трамп, возглавлявший США в 2016-2020 годах, вновь претендует на пост президента наравне с действующим главой государства Джо Байденом.

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