МНЕНИЕ | Купили билеты и пришли заранее, но простояли весь матч „на своих двоих“

Закрытая трибуна с началом игры тоже заполнилась – почти на треть. Люди это были непростые: Алексей Евграфов, Ирина Янович, Александр Ефимов, видел там и их друзей, которых перечислять не буду. Судя по статусам в Facebook, присутствовали здесь и Екатерина Платонова, председатель комиссии горсобрания по спорту, и директор нарвской Эстонской школы Ирене Кяосаар, и, внимание, директор спортшколы Паэмурру.

Пройдя вдоль трибун, мы не смогли найти три свободных места – видимо, придется стоять… А людей все прибывало, и тогда я понял, что билетов продано явно больше, чем мест, даже с учетом стоящих зрителей.

Когда наметилась финальная игра, я, опасаясь что билетов всем желающим не хватит, купил их заранее. Придя с детьми за 45 минут до начала финальной игры, я обнаружил, что все места заняты, но не людьми, а полотенцами. „Неужели люди пришли заранее, положили полотенца и, может быть, вышли покурить?“ – мелькнуло в голове. Однако от разных зрителей позднее я узнал, что места таким образом начали занимать ещё за день до матча.

А людей все прибывало, и тогда я понял, что билетов продано явно больше, чем мест, даже с учетом стоящих зрителей

Но почему тогда закрыта вся трибуна, ведь та её часть, под которой сидят игроки, – это процентов 30 от ее длины, подумал я? И если все же нельзя, то почему представителям нарвской власти и их друзьям можно? Ну да ладно, на следующих играх что-нибудь придумают, разберутся! Но не разобрались.

Один из комментаторов объяснил мне, что туда не пускают по правилам безопасности, поскольку под трибуной располагаются скамейки игроков. Другого ответа никто не предложил.

Столкнувшись с нехваткой мест для зрителей, я высказал пожелание в социальной группе, где обсуждали один из матчей, чтобы на будущих играх людей, заплативших за билет (взрослый – 6 евро, детский – 3 евро), тоже пустили бы на эти трибуны.

Меня соответственно начало интересовать, почему значительная часть трибун находится за клетью, калитка которой закрыта на замок, да ещё и охраняется охранником. Обычных горожан туда не пускают, а располагаются там представители власти, их друзья и хорошие знакомые.

Ну заняты, так заняты, сидячих мест все равно хватало всем. Однако не так получилось на играх чемпионата Эстонии: в финальных матчах часть людей уже стояла.

Соглашусь, что несколько представителей эстонской Федерации хоккея, возможно, должны были иметь привилегированное положение и находиться на огражденном участке трибуны, но даже в этом случае значительная её часть осталась бы для обычных зрителей открытой.

Обычных зрителей туда по-прежнему не пускали, и вот за мной и моими детьми появился уже второй ряд стоячих мест. Ширина площадки здесь – всего около двух метров: было тесно, я стоял вполоборота. Зато именно здесь я наблюдал человеческое великодушие: высокий мужик, видя, что за ним стоит зритель пониже, повернулся и сказал: „Вставай передо мной, чтобы видно было“, и они поменялись местами. К слову, на этот счет в соцсетях меня поддержал еще один комментатор: „Да, и в нашем секторе были такие же предложения, люди были прекрасны!“.

Я не считаю, что ответственность за описанное мною безобразие лежит на представителях горсобрания и горуправы, но администрация Ледового холла, по моему убеждению, точно не имела права так поступать. Во-первых, закрытая трибуна должна предназначаться только для представителей Федерации и журналистов, либо должна быть открыта для всех.

Во-вторых, люди, покупающие билет, должны находиться в равных условиях, администрация не имеет права позволять „приближенным“ занимать места за день до мероприятия. Только при создании вип-зоны или привязки билета к конкретному месту, как в кинотеатре. Иначе выходит, что билеты продаются на несуществующие места.

Уверен, что данная система существовала и при предыдущем мэре, поэтому увязывать ее с местной политикой не стоит. Но мои претензии к человеческим качествам людей на закрытой трибуне – безграничны!

Думаю, что сейчас, после выхода этой статьи, они найдут тысячу оправданий своим действиям, ведь придумать формальную причину совсем нетрудно. Но уверен: если бы в этот день, когда наша команда показала невероятно техничную, красивую игру, выиграв Кубок Эстонии по хоккею, люди с закрытых трибун присоединились бы к тем, кто стоял на общих, переполненных трибунах – к следующему сезону уже появилось бы техническое решение для удобства всех зрителей.

Однако имеем то, что имеем, поэтому считаю необходимым поднять вопрос снизу – теми, кто простоял 45 минут в ожидании матча и почти два часа во время матча, иначе, боюсь, ничего не изменится. И рад, что в личных сообщениях люди пишут мне слова поддержки и благодарности за то, что в соцсетях я сказал то, о чем думали в тот день многие!

Ответная реакция „Наши вынужденные меры, возможно, были непонятны некоторым болельщикам, но игры прошли без инцидентов“ На вопросы „Нарвской газеты“ отвечает директор спортивной школы Паэмурру Леонид Гулов. – Почему на билетах Ледового холла нет обозначения мест? Почему билетов продается больше, чем в реальности сидячих мест? – Потому что сидячие места в Ледовом холле не пронумерованы и хотелось, чтобы большее количество болельщиков насладилось прекрасным хоккеем. Прошедший финальный матч чемпионата Эстонии по хоккею был исключением по наполняемости за последние годы, и в реальности поднимаемой вами проблемы не существует. – Считаете ли вы оправданной существующую в Ледовом холле систему, когда места на трибунах накануне матча „бронируются“ тем, что накрываются полотенцами? – Не считаем подобное поведение некоторых болельщиков правильным и уместным. Интерес болельщиков к этому матчу был необычно высок, ранее такого ажиотажа мы не наблюдали. Будем принимать меры, чтобы подобная практика не вошла у болельщиков в привычку и прекратилась. – Какова необходимость закрытых трибун в Ледовом холле, и кому они предназначаются? – Спортшкола Паэмурру, как владелец места проведения игры, обязана обеспечить безопасность связанных с игрой лиц – игроков и судейскую бригаду. К сожалению, некоторые нарвские болельщики во время предыдущих игр вели себя в отношении игроков других команд и судей агрессивно и неспортивно. Это, в свою очередь, привело к вынесению предупреждений со стороны Эстонского хоккейного союза и предписаний по организации игр. Несоблюдение обязанности по обеспечению безопасности игроков и судей грозило не только денежным взысканием, но и признанием поражения нарвской команды независимо от ситуации в игре, а также проведением игр без зрителей. Данные предписания вынуждали руководство школы предпринимать меры по обеспечению порядка и безопасности, которые, возможно, были непонятны некоторым болельщикам, но последние игры прошли без инцидентов, и это говорит о действенности принятых спортшколой мер. С этой трибуны имеется довольно легкий доступ в подтрибунные помещения, где находятся комнаты игроков и судей. Принимая во внимание указанную выше агрессивность некоторых болельщиков и обязанность обеспечивать безопасность игроков и судей, общий доступ на эту трибуну будет закрыт и в дальнейшем. На данной трибуне во время матча присутствовали представители команд ПСК и „Вялк“, представители федерации хоккея Эстонии, судейского комитета, поддерживающих нашу команду учреждений и организаций, родители и родственники игроков, тренеры и работники спортшколы, обеспечивающие порядок в Ледовом холле. – С учетом того, что на топовых матчах на общих трибунах мест не хватает, нет ли у PSK планов открывать закрытые трибуны для всех зрителей, поскольку эти трибуны заполняются только отчасти? – Подобных планов по указанным выше причинам нет. – Нет ли у PSK планов организации vip-трибун, куда билеты можно было бы продавать по более высоким ценам? – Таких планов нет. Неразумно перестраивать здание Ледового холла лишь для того, чтобы vip-трибуны были в использовании в течение 2 часов считанное количество раз в несколько лет.

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