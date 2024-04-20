МНЕНИЕ | Купили билеты и пришли заранее, но простояли весь матч „на своих двоих“
В этом сезоне моя семья, включая детей 8 и 10 лет, увлеклась хоккеем, и мы стали посещать все нарвские матчи. Ледовый холл у нас не самый лучший: мест, которые находятся перед стальными колоннами, совсем немного. Мы всегда старались прийти пораньше, но лучшие места были уже заняты людьми или застелены полотенцами.
Ну заняты, так заняты, сидячих мест все равно хватало всем. Однако не так получилось на играх чемпионата Эстонии: в финальных матчах часть людей уже стояла.
Меня соответственно начало интересовать, почему значительная часть трибун находится за клетью, калитка которой закрыта на замок, да ещё и охраняется охранником. Обычных горожан туда не пускают, а располагаются там представители власти, их друзья и хорошие знакомые.
Столкнувшись с нехваткой мест для зрителей, я высказал пожелание в социальной группе, где обсуждали один из матчей, чтобы на будущих играх людей, заплативших за билет (взрослый – 6 евро, детский – 3 евро), тоже пустили бы на эти трибуны.
Один из комментаторов объяснил мне, что туда не пускают по правилам безопасности, поскольку под трибуной располагаются скамейки игроков. Другого ответа никто не предложил.
Но почему тогда закрыта вся трибуна, ведь та её часть, под которой сидят игроки, – это процентов 30 от ее длины, подумал я? И если все же нельзя, то почему представителям нарвской власти и их друзьям можно? Ну да ладно, на следующих играх что-нибудь придумают, разберутся! Но не разобрались.
А людей все прибывало, и тогда я понял, что билетов продано явно больше, чем мест, даже с учетом стоящих зрителей
Когда наметилась финальная игра, я, опасаясь что билетов всем желающим не хватит, купил их заранее. Придя с детьми за 45 минут до начала финальной игры, я обнаружил, что все места заняты, но не людьми, а полотенцами. „Неужели люди пришли заранее, положили полотенца и, может быть, вышли покурить?“ – мелькнуло в голове. Однако от разных зрителей позднее я узнал, что места таким образом начали занимать ещё за день до матча.
Пройдя вдоль трибун, мы не смогли найти три свободных места – видимо, придется стоять… А людей все прибывало, и тогда я понял, что билетов продано явно больше, чем мест, даже с учетом стоящих зрителей.
Закрытая трибуна с началом игры тоже заполнилась – почти на треть. Люди это были непростые: Алексей Евграфов, Ирина Янович, Александр Ефимов, видел там и их друзей, которых перечислять не буду. Судя по статусам в Facebook, присутствовали здесь и Екатерина Платонова, председатель комиссии горсобрания по спорту, и директор нарвской Эстонской школы Ирене Кяосаар, и, внимание, директор спортшколы Паэмурру.
Соглашусь, что несколько представителей эстонской Федерации хоккея, возможно, должны были иметь привилегированное положение и находиться на огражденном участке трибуны, но даже в этом случае значительная её часть осталась бы для обычных зрителей открытой.
Обычных зрителей туда по-прежнему не пускали, и вот за мной и моими детьми появился уже второй ряд стоячих мест. Ширина площадки здесь – всего около двух метров: было тесно, я стоял вполоборота. Зато именно здесь я наблюдал человеческое великодушие: высокий мужик, видя, что за ним стоит зритель пониже, повернулся и сказал: „Вставай передо мной, чтобы видно было“, и они поменялись местами. К слову, на этот счет в соцсетях меня поддержал еще один комментатор: „Да, и в нашем секторе были такие же предложения, люди были прекрасны!“.
Я не считаю, что ответственность за описанное мною безобразие лежит на представителях горсобрания и горуправы, но администрация Ледового холла, по моему убеждению, точно не имела права так поступать. Во-первых, закрытая трибуна должна предназначаться только для представителей Федерации и журналистов, либо должна быть открыта для всех.
Во-вторых, люди, покупающие билет, должны находиться в равных условиях, администрация не имеет права позволять „приближенным“ занимать места за день до мероприятия. Только при создании вип-зоны или привязки билета к конкретному месту, как в кинотеатре. Иначе выходит, что билеты продаются на несуществующие места.
Уверен, что данная система существовала и при предыдущем мэре, поэтому увязывать ее с местной политикой не стоит. Но мои претензии к человеческим качествам людей на закрытой трибуне – безграничны!
Думаю, что сейчас, после выхода этой статьи, они найдут тысячу оправданий своим действиям, ведь придумать формальную причину совсем нетрудно. Но уверен: если бы в этот день, когда наша команда показала невероятно техничную, красивую игру, выиграв Кубок Эстонии по хоккею, люди с закрытых трибун присоединились бы к тем, кто стоял на общих, переполненных трибунах – к следующему сезону уже появилось бы техническое решение для удобства всех зрителей.
Однако имеем то, что имеем, поэтому считаю необходимым поднять вопрос снизу – теми, кто простоял 45 минут в ожидании матча и почти два часа во время матча, иначе, боюсь, ничего не изменится. И рад, что в личных сообщениях люди пишут мне слова поддержки и благодарности за то, что в соцсетях я сказал то, о чем думали в тот день многие!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.