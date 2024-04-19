Латвийского рэпера Платину задержали на концерте в Томске. Со сцены его увел спецназ

Судя по записям, во время выступления на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они окружили рэпера и увели его за кулисы. Как отмечает Flow, во время задержания зрители кричали «Дай менту на лапу» (это строчка из трека Платины «Бассок»), пишет Meduza.

В чем подозревают Платину, неизвестно. Ранее на него пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, попросившая полицию проверить тексты Платины на предмет пропаганды наркотиков.

Платина задержан в свой день рождения, 19 апреля ему исполнилось 28 лет.

Рэпер Платина — хип-хоп исполнитель из Риги. Участник коллектива „РНБ Клуб“. В начале апреля вышел его пятый студийный альбом, 12 апреля Платина отправился в тур по России.

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