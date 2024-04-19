ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (786-й день) | Страны НАТО согласились увеличить поддержку Киева средствами ПВО

Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал без подробностей, что войска РФ нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре области. Одного пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями.

„Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские“, — рассказал украинский президент.

Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Украина — НАТО, сообщил, что российские военные нанесли удар по морскому порту „Южный“ под Одессой

Дело против Буяновой завели после жалобы вдовы участника российского вторжения в Украину Анастасии Акиньшиной. По ее словам, во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, как утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова настаивала, что «даже близко таких фраз не произносила».

Адвокат сообщил, что следствие завершило расследование дела, и на следующей неделе он вместе со своей подзащитной начнет ознакомление с материалами. Также он добавил, что в деле появился новый свидетель обвинения Ф. Николаев, не заявленный ранее.

Буяновой вменяют распространение «фейков» про армию по мотивам политической, национальной или идеологической ненависти (пункт «д» части 2 стати 207.3 УК). До этого Буянову обвиняли по более мягкой части статьи, которая предусматривала до пяти лет лишения свободы (часть 1 статьи 207.3 УК). Теперь ей грозит до десяти лет.

Врачу-педиатру из Москвы Надежде Буяновой, на которую завели дело о «фейках» про армию из-за жалобы вдовы военного, предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщают «ОВД-Инфо» и ТАСС со ссылкой на ее адвоката Оскара Черджиева.

Педиатру Надежде Буяновой, на которую завели дело о «фейках» из-за жалобы вдовы военного, ужесточили обвинение. Ей грозит до 10 лет лишения свободы

Нидерланды выделят более 200 миллионов евро на помощь Украине

Эти средства пойдут на инициативы по быстрой поставке Киеву дополнительных боеприпасов ПВО и артиллерии. Об этом, пишет „РБК — Украина“ объявило Министерство обороны Нидерландов после заседания Совета Украина-НАТО.

Кроме того, Нидерланды закупят для Украины системы ПВО малой дальности еще на 60 миллионов евро. Такие системы можно использовать для борьбы с беспилотниками.

Страны НАТО согласились увеличить поддержку Киева средствами ПВО

Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина-НАТО, которое запросил Киев на фоне российских обстрелов.

По словам генсека, министры обороны стран НАТО, участвовавшие во встрече, „согласились усилить и предоставить дополнительную военную поддержку, включая больше противовоздушной обороны“.

„НАТО определил имеющиеся ресурсы по всей территории альянса. Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине с ПВО в ближайшее время“, — сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что союзники могут предоставить Киеву и другие системы ПВО, помимо Patriot, например SAMP/T, или помочь деньгами. „Мы также работаем с промышленностью для наращивания производства, чтобы модернизировать системы [ПВО] и сделать их пригодными к использованию“, — добавил он.

В Донецке погиб гражданин России и США Рассел Бентли, воевавший за ДНР. Его жена говорила, что он был задержан российскими военными

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в Донецке убит гражданин России и США Рассел Бентли, который в прошлом воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики и был известен под позывным «Техас». Жена Бентли Людмила заявляла, что ее мужа задержали военнослужащие одного из подразделений российской армии.