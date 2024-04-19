ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (786-й день) | Страны НАТО согласились увеличить поддержку Киева средствами ПВО
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Педиатру Надежде Буяновой, на которую завели дело о «фейках» из-за жалобы вдовы военного, ужесточили обвинение. Ей грозит до 10 лет лишения свободы
Врачу-педиатру из Москвы Надежде Буяновой, на которую завели дело о «фейках» про армию из-за жалобы вдовы военного, предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщают «ОВД-Инфо» и ТАСС со ссылкой на ее адвоката Оскара Черджиева.
Буяновой вменяют распространение «фейков» про армию по мотивам политической, национальной или идеологической ненависти (пункт «д» части 2 стати 207.3 УК). До этого Буянову обвиняли по более мягкой части статьи, которая предусматривала до пяти лет лишения свободы (часть 1 статьи 207.3 УК). Теперь ей грозит до десяти лет.
Адвокат сообщил, что следствие завершило расследование дела, и на следующей неделе он вместе со своей подзащитной начнет ознакомление с материалами. Также он добавил, что в деле появился новый свидетель обвинения Ф. Николаев, не заявленный ранее.
Дело против Буяновой завели после жалобы вдовы участника российского вторжения в Украину Анастасии Акиньшиной. По ее словам, во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, как утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова настаивала, что «даже близко таких фраз не произносила».
Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Украина — НАТО, сообщил, что российские военные нанесли удар по морскому порту „Южный“ под Одессой
„Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские“, — рассказал украинский президент.
Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал без подробностей, что войска РФ нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре области. Одного пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями.
Нидерланды выделят более 200 миллионов евро на помощь Украине
Эти средства пойдут на инициативы по быстрой поставке Киеву дополнительных боеприпасов ПВО и артиллерии. Об этом, пишет „РБК — Украина“ объявило Министерство обороны Нидерландов после заседания Совета Украина-НАТО.
Кроме того, Нидерланды закупят для Украины системы ПВО малой дальности еще на 60 миллионов евро. Такие системы можно использовать для борьбы с беспилотниками.
Страны НАТО согласились увеличить поддержку Киева средствами ПВО
Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина-НАТО, которое запросил Киев на фоне российских обстрелов.
По словам генсека, министры обороны стран НАТО, участвовавшие во встрече, „согласились усилить и предоставить дополнительную военную поддержку, включая больше противовоздушной обороны“.
„НАТО определил имеющиеся ресурсы по всей территории альянса. Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине с ПВО в ближайшее время“, — сообщил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что союзники могут предоставить Киеву и другие системы ПВО, помимо Patriot, например SAMP/T, или помочь деньгами. „Мы также работаем с промышленностью для наращивания производства, чтобы модернизировать системы [ПВО] и сделать их пригодными к использованию“, — добавил он.
В Донецке погиб гражданин России и США Рассел Бентли, воевавший за ДНР. Его жена говорила, что он был задержан российскими военными
Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в Донецке убит гражданин России и США Рассел Бентли, который в прошлом воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики и был известен под позывным «Техас». Жена Бентли Людмила заявляла, что ее мужа задержали военнослужащие одного из подразделений российской армии.
В телеграм-канале Бентли сказано, что он пропал 8 апреля после того, как оказался «близко от района обстрела со стороны ВСУ» и «принял решение поехать узнать, нужна ли его помощь раненым».
«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим „Спутником“», — написала Симоньян. Она не уточнила, при каких именно обстоятельствах погиб Бентли.
Жена Бентли утверждает, что «получила достоверную и подтверждённую информацию» о том, что Бентли «был жёстко задержан» российскими военными в Петровском районе Донецка. О том, что Бентли задержали «лица в военной форме», заявил и руководитель российской медиакомпании «Русский Час» Александр Коробко.
12 апреля «полиция ДНР» заявила, что ведет поиски пропавшего Бентли, который, как было сказано в ее сообщении, «ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно».
Бентли, который родился в 1960 году, приехал в Донбасс в 2014 году и присоединился к пророссийским сепаратистам, которые вели военные действия против Украины. Судя по информации в его телеграм-канале, с тех пор он женился, принял православие и стал гражданином России.
Брифинг Минобороны РФ. Главное за неделю
Вооруженные силы РФ с 13 по 19 апреля нанесли 34 групповых удара по Украине, поразив объекты энергетической отрасли, военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также пункты дислокации и арсеналы ВСУ.
На купянском направлении войска РФ улучшили положение положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отразили 11 контратак противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Терны.
На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражены семь контратак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка.
На авдеевском направлении взят под контроль населенный пункт Первомайское, отражены 53 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово.
На южно-донецком направлении войска РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское, Приютное, Мирное, Малиновка и Луговское.
На херсонском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Работино, Щербаки, Каменское, Михайловка, Змеевка, Берислав, Ивановка и Никольское.
Ракетные войска, артиллерия в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и пять пусковых установок ЗРК.
Авиация и ПВО за неделю сбили десять оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты „Точка-У“, 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и „Ураган“, а также 1278 беспилотников.
В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен.
ГУР: Бомбардировщик Ту-22МЗ был сбит на расстоянии около 300 километров от Украины
Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 был сбит в результате совместной работы ГУР и Воздушных сил Украины, заявили украинские военные.
В ГУР уточнили, что самолет „удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50“.
В ГУР также отметили, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее сегодня Минобороны России заявило, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. В военном ведомстве утверждают, что инцидент произошел при возвращении на аэродром „после выполнения боевой задачи“, а причиной аварии стала техническая неисправность.
По материалам BBC News Русская служба и Meduza.
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