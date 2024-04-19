ЧМ среди юниоров: сборная Эстонии по хоккею едва не упустила победу над Южной Кореей

На 9-й минуте первого периода Южная Корея вышла вперед, но через пять минут Артем Абельянов сравнял счет, реализовав большинство. Спустя три минуты Максим Бурков с передачи Давида Тимофеева удвоил преимущество эстонской сборной.

В начале второго периода Давид Тимофеев оформил дубль, дважды реализовав большинство.

Южнокорейские хоккеисты не сдались и в третьем периоде сократили отставание в счете до минимума. Последние пять минут прошли в напряженной борьбе, но победу эстонские хоккеисты не упустили.

После четырех игровых дней Словения возглавляет турнирную таблицу с 9 очками, за ней следует Литва с восемью. По шесть очков имеют Франция и Эстония, которые делят третье и четвертое место. Италия, набравшая четыре очка, занимает пятое место. Последнее место занимает Южная Корея, которая имеет в своем активе три очка.

В последнем матче турнира, который состоится в субботу, эстонские хоккеисты сыграют с Литвой.

Победитель турнира поднимется в первую дивизию группы A на следующий год, в то время как команда, занявшая последнее место, опустится во вторую дивизию группы A.

Билеты на матчи можно купить ЗДЕСЬ.

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .