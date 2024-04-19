Финляндия просит у ЕС помощи против мигрантов со стороны РФ

Финляндия обратилась к Евросоюзу за помощью в возвращении мигрантов, которые хотят попасть в ЕС через российско-финскую границу. „Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны действия со стороны ЕС“, - заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в пятницу, 19 апреля, после посещения вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) Лаппеэнранты на границе с Россией.

Фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия поддерживает Хельсинки и тесно сотрудничает со странами происхождения мигрантов. „Мы видим, что одно государство использует бедных людей, чтобы оказать давление на другое государство, так что это явно проблема безопасности“, - отметила фон дер Ляйен, говоря о действиях России.

„Гибридные атаки России касаются не только безопасности Финляндии, - написала глава Еврокомиссии в соцсети X, - речь идет о безопасности всего ЕС. Именно поэтому я сегодня здесь. Чтобы сказать вам, что Европа стоит на вашей стороне“.

В прошлом году Финляндия закрыла границу с Россией после наплыва мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали. Финляндия обвинила Россию в намеренном использовании миграции в качестве инструмента против страны и ЕС. Кремль отверг эти обвинения. Теперь Финляндия разрабатывает закон, который позволит пограничникам отказывать просителям убежища, прибывающим из России. Ранее с подобной проблемой сильного наплыва беженцев через границу с Беларусью столкнулись Польша и Литва.