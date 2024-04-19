Скандинавские разборки: на большие экраны вышел фильм, частично снятый в Таллинне

Мне кажется, что актриса Трине Дюрхольм, которая играет маму Нанну, делает это очень хорошо. Потому что в какой-то момент начинает казаться, что помимо чисто материнского инстинкта Нанной руководит ещё и страх – служба безопасности лайнера почти сразу говорит ей, что ничего бы не было, если бы она не вливала в собственную дочь незаконный алкоголь, да и вообще, как-то мамаша, спаивающая своё чадо – не самая приглядная картина. Что, конечно, не оправдывает изнасилование. Опять же, если оно было. Нанна, готовая за правду и возмездие перевернуть лайнер вверх дном, тем не менее, может быть максимально зрителю неприятна, и подсознательно (это никакая не мужская солидарность, честное слово, я думаю, что так и задумывалось авторами фильма) начинаешь сочувствовать бедному Кевину и желать, чтобы все подозрения слегка очумевшей бабы оказались беспочвенными. Но тут Ноэр приготовил нам нехитрый, но действенный твист, в результате которого наши зрительские чувства по отношению к Нанне и её дочери претерпевают ещё третий вираж.