Хенри Сильдару о взаимоотношениях с сестрой и матерью: они решили со мной не общаться

После развода родителей в семье Сильдару образовалось два лагеря: с одной стороны мать Лилиан Талвинг и Келли Сильдару, а с другой - отец Тынис Сильдару и Хенри Сильдару.

Молодой человек не смог дать конкретного ответа на вопрос, когда он в последний раз разговаривал со своей сестрой. „Это сложная тема. Мы пересекались, у нее своя жизнь, у меня своя. Мы не особо общаемся“, — рассказал Хенри в передаче.

И в этом вопросе он не планирует сам проявлять инициативу. „Это тяжело, потому что чувствую, что они сами решили не общаться со мной“, — добавил Хенри, завоевавший бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира в прошлом сезоне.

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