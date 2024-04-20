В Нарве открыли новое семейное кафе. Обещают вкусный кофе и завтраки весь день(46)
В Нарве почти неделю в центре работает новое кафе. Акцент его владелицы сделали на завтраках, которые доступны в течение всего дня, десертах и вкусном кофе, что большая редкость для Нарвы. В меню есть также обеды, можно заказать торты и пироги. Кто решил смело открыть свой бизнес во время, когда многие кафе и рестораны закрываются, и почему уверены, что все получится? RusDelfi поговорил со стартаперами.
Кафе открыли две девушки: Евгения Балдина, повар, и Екатерина Смирнова, кондитер. От момента возникновения идеи, написания проекта до старта работы прошло полгода.
Екатерина и Евгения открыли кафе в даты своих дней рождения. Они по знаку зодиака - овны. Так появилось название: Oven cafe. У Екатерины, которая прежде всего отвечает за все сладкое в меню, был день рождения 13 апреля, когда девушки первый раз и распахнули для гостей двери кафе. А у Евгении - 14 апреля.
Рядом с ними в том же здании, на Кересе, 5, с одной и с другой стороны, находятся бар и грузинское кафе, через дорогу в одну сторону - The Old Irish Pub, в другую сторону - Alex Kohvik. Но это соседство девушек не пугает, потому что у них другая концепция - уютное кафе для семейного отдыха.
На вопрос, хорошо ли они продумали все риски перед открытием бизнеса, учитывая, что многие кафе и рестораны закрываются в Нарве, цены на коммунальные услуги, продукты продолжают расти в отличие от зарплат горожан, девушки уверенно говорят, что они умеют делать качественную и вкусную еду, какой в Нарве еще не было, поэтому им не страшно, готовы активно работать.
Действительно, всю текущую неделю, с момента открытия, Екатерина и Евгения работают минимум по 14 часов. Пока доставка не налажена, Катя сама по утрам ездит выбирать продукты, делать закупки. К открытию кафе десерты должны быть готовы, а девушки планировали открывать его в 9:00, но по желанию нарвитян уже изменили свой график и работают с 8:00, а по понедельникам - даже с 7:30.
Вторник. Время на часах 17:45, кафе работает до 17:30, но в него продолжают забегать горожане, видя, что время уже не рабочее, просят десерты или кофе с собой. Девушки не смотрят нервно на часы, а с улыбкой предлагают выбрать любимый кофе и рассказывают нюансы о своих десертах. Катю ждут ее дочки, пьют какао и говорят, какое же оно вкусное у мамы.
„Мы с Катериной давно работаем в сфере питания, - рассказывает Евгения Балдина. - Мы обе приехали сюда, я из Санкт-Петербурга, а Катерина - из Таллинна, и после того как мы поработали вместе в одном из ресторанов, решили создать кафе. Мы постараемся привнести что-то свое в такой маленький город, как Нарва, и делать это будем с любовью и душой, что обязательно оценят“.
„Это очень волнительно, мое сердце полностью в этом деле, - говорит Екатерина Смирнова. - Я мама троих замечательных детей, и при этом очень люблю свою работу, особенно готовить тортики“.
Евгения говорит, что они хотят превратить кафе в платформу для общения и творчества. Они планируют со временем проводить кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, различные мероприятия.
Обе девушки любят путешествовать вместе со своими семьями, искать и пробовать новые вкусы в других странах, отмечают необычные сочетания в блюдах, а также всегда пробуют еду по оригинальным рецептам национальных кухонь. Они объехали уже более двадцати стран. Возможно, идея проводить мастер-классы так и родилась: знакомить горожан с разными вкусами.
Девушки написали бизнес-план, защитили проект в Кассе по безработице, взяли в аренду помещение, долго приводили его в порядок, купили профессиональное оборудование. „Для нас с Катей было важно обеспечить наше кафе действительно качественным оборудованием, - отмечает Евгения. - Только с помощью профессионального оборудования можно создавать качественные блюда“.
По словам Евгении и Екатерины, их очень поддержали семьи и друзья. „Огромная благодарность моему мужу, который помог все это привезти и установить, - говорит Екатерина. - Поддержка семьи и друзей играет большую роль“. Она добавляет слова благодарности всем гостям, которые пришли и поддержали их в первые дни открытия своим пониманием, добротой и терпением, порадовали улыбками, положительными отзывами и мотивирующими пожеланиями.
Действительно, реакция пользователей интернета на открытие кафе была самой позитивной. Одна из групп в фейсбуке, посвященная жизни в Ида-Вирумаа, опубликовала ролик об открытии Oven cafe, и уже через пару дней видео собрало более 80 позитивных комментариев с пожеланием успеха, вопросами о работе кафе и более 500 лайков, что, по словам автора материалов группы, редкость.
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