В Нарве открыли новое семейное кафе. Обещают вкусный кофе и завтраки весь день

Кафе открыли две девушки: Евгения Балдина, повар, и Екатерина Смирнова, кондитер. От момента возникновения идеи, написания проекта до старта работы прошло полгода.

Екатерина и Евгения открыли кафе в даты своих дней рождения. Они по знаку зодиака - овны. Так появилось название: Oven cafe. У Екатерины, которая прежде всего отвечает за все сладкое в меню, был день рождения 13 апреля, когда девушки первый раз и распахнули для гостей двери кафе. А у Евгении - 14 апреля.

Рядом с ними в том же здании, на Кересе, 5, с одной и с другой стороны, находятся бар и грузинское кафе, через дорогу в одну сторону - The Old Irish Pub, в другую сторону - Alex Kohvik. Но это соседство девушек не пугает, потому что у них другая концепция - уютное кафе для семейного отдыха.

На вопрос, хорошо ли они продумали все риски перед открытием бизнеса, учитывая, что многие кафе и рестораны закрываются в Нарве, цены на коммунальные услуги, продукты продолжают расти в отличие от зарплат горожан, девушки уверенно говорят, что они умеют делать качественную и вкусную еду, какой в Нарве еще не было, поэтому им не страшно, готовы активно работать.

Действительно, всю текущую неделю, с момента открытия, Екатерина и Евгения работают минимум по 14 часов. Пока доставка не налажена, Катя сама по утрам ездит выбирать продукты, делать закупки. К открытию кафе десерты должны быть готовы, а девушки планировали открывать его в 9:00, но по желанию нарвитян уже изменили свой график и работают с 8:00, а по понедельникам - даже с 7:30.

Вторник. Время на часах 17:45, кафе работает до 17:30, но в него продолжают забегать горожане, видя, что время уже не рабочее, просят десерты или кофе с собой. Девушки не смотрят нервно на часы, а с улыбкой предлагают выбрать любимый кофе и рассказывают нюансы о своих десертах. Катю ждут ее дочки, пьют какао и говорят, какое же оно вкусное у мамы.