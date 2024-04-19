ФОТО | Какая Нарва по цвету? Художница передает акварелью оттенки города и дает им названия

Нарвитяня в комменатриях к посту художницы с ее фотографиями начали предлагать варианты: какие цвета города стоит увековечить. Цвет миноги, закатный сахарный, липовый ржавый, цвет брокколи (на Липовке в Нарве есть деревья, которые местные жители называют брокколи - ред.), цвет фонтана в Темном саду. Художница говорит, что обязательно попробует сделать акварельные картинки с изображением цвета тех мест, которые ей посоветовали нарвитяне. А пока в ее коллекции уже есть замковый белый, харисовый зеленый, кренгольмский кирпичный, хрущевский серый, нарвский речной лазурно-серый и ратушный терракотовый.

„Я обожаю Кренгольм - его рыжий кирпичный теплый цвет, который греет в любую погоду, даже серую, - поделилась с RusDelfi своими эмоциями Мария Самбуко. - А теперь и ратуша такая красивая, именно в ярком цвете. Город становится уютным, ярким и стильным“.

Ей нравится видеть новые оттенки города, замечать те, что столетия остаются неизменными. Мария говорит, что ей захотелось передать любовь к этим местам и их особенной Нарвской красочности, подчеркнуть уникальную палитру города. „Эти цвета - сильная мотивация для творчества, каждый цвет, как родной лоскуток, из которого складывается история“, - говорит Мария.

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