Юный футболист сборной Эстонии о жизни в Венеции: я в жизни не ходил пешком столько, сколько здесь

Всего за восемь месяцев молодой воспитанник „Нымме Юнайтед“ прекрасно освоился в Италии. Вскоре после перехода в „Венецию“ он был частично переведен в основную команду, где также получил множество ценных футбольных знаний. Пока что он играет за молодежную команду (U19), — которая в настоящее время занимает четвертое место в Примавере 2. Однако от второго места их отделяет всего два очка.

„Можно сказать, что сейчас дела идут как нельзя лучше! Погода хорошая, с футболом тоже все хорошо“, — радостно говорит Пюрг в интервью с Soccernet.ee. „В Примавере мы довольно прилично поднялись по сравнению с началом сезона - если раньше мы были в самом низу, то теперь мы в зоне плей-офф. Боремся за выход в Примаверу 1. Пробиться туда – это очень важно для нас“.

Итальянский стиль и местный образ жизни приходятся по душе молодому футболисту. „Я могу хорошо использовать свою сильную сторону - игру ногами“, — восторгается вратарь. „Я живу в университетском комплексе, где в основном живут студенты. Когда я приехал сюда, был еще несовершеннолетним — меня поселили в университетский комплекс, который курировал клуб „Венеция“. Потом проверяли, все ли у меня в порядке. В общем как няньки были!“, — смеется Пюрг.

„Поначалу местный язык вызывал трудности — игроки плохо знают английский. К счастью, говорит главный тренер. К погоде тоже было довольно трудно привыкнуть — после десяти минут тренировки ощущалось, что ты отработал два часа. Даже сейчас, в апреле, на прошлой неделе, например, было 30 градусов“, — с улыбкой вспоминает Пюрг.

Своеобразный город Венеция, который по большей части расположен на островах и омывается водами Венецианской лагуны, конечно же, заставляет игрока изменить привычный образ жизни — например, способ передвижения. Автобусы и автомобили там не ездят. „Мне кажется, я в жизни не ходил пешком столько, сколько здесь!“, — смеется Пюрг. „Нигде нельзя ездить на машине“.