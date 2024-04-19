Футболиста отстранили на 11 матчей за попытку помешать сопернику лазером
Голкипер „Тигрес“ Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 матчей чемпионата Мексики за использование лазерной указки во время игры. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Мексики.
Инцидент произошел 13 апреля в матче против „Монтеррея“ (2:2). Гусман пропускал эту игру, но, находясь на трибуне, пытался мешать голкиперу соперника Эстебану Андраде, светя ему лазерной указкой в глаза, пишет РБК.
Такое поведение аргентинца было зафиксировано камерами видеонаблюдения на стадионе и несколькими пользователями социальных сетей, которые во время игры выложили видео с Гусманом на разных платформах, отмечает Marca.
Также Гусману придется заплатить штраф и выполнить социальные работы для лиги. Сумма штрафа и к каким социальным работам его привлекут, не уточняется.
Кроме того, Андраде был оштрафован за то, что оскорбил Гусмана в социальных сетях после матча.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.