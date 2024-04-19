Футболиста отстранили на 11 матчей за попытку помешать сопернику лазером

Инцидент произошел 13 апреля в матче против „Монтеррея“ (2:2). Гусман пропускал эту игру, но, находясь на трибуне, пытался мешать голкиперу соперника Эстебану Андраде, светя ему лазерной указкой в глаза, пишет РБК.

Такое поведение аргентинца было зафиксировано камерами видеонаблюдения на стадионе и несколькими пользователями социальных сетей, которые во время игры выложили видео с Гусманом на разных платформах, отмечает Marca.

Также Гусману придется заплатить штраф и выполнить социальные работы для лиги. Сумма штрафа и к каким социальным работам его привлекут, не уточняется.

Кроме того, Андраде был оштрафован за то, что оскорбил Гусмана в социальных сетях после матча.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.