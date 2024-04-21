Будет ли Украина наносить удары по белорусским НПЗ и что думают в Киеве насчет предложений Лукашенко о мире? Спросили Михаила Подоляка

— Безусловно, нет. Мы не наносим удары по другим странам. Мы наносим удары только по российской оккупационной группировке на оккупированных территориях и по объектам снабжения, которые обеспечивают эту оккупационную группировку и обеспечивают ее возможность проводить агрессивные действия на территории Украины. Все это касается России.

Безусловно, после окончания боевых действий, особенно, если они будут справедливо финализированы (а я думаю, так и будет), то страны, которые так или иначе, прямо, косвенно или опосредованно позволяли поддерживать военно-промышленный комплекс России в дееспособным состоянии, а также работу армии агрессора на территории другой суверенной страны, понесут определенную юридическую ответственность. Подчеркиваю, юридическую.

Что касается стран, которые продают и позволяют России получать [что-либо], они все-таки напрямую юридически не участвуют в войне. Давайте будем объективны. Они так или иначе позволяют России обходить санкции. Некоторые торгуют неподсанкционными продуктами. В рамках международного права рассматривать это как обеспечение войны как таковой невозможно, поэтому давайте разделим. [В этом случае] той же Беларуси скорее можно давать морально-этическую оценку.

— В рамках оборонной войны цели внутри России абсолютно легитимны. Еще раз подчеркиваю, международное право однозначно трактует, что Украина может уничтожать всю инфраструктуру обеспечения войны как таковой. Причем не только на оккупированных территориях, но и внутри самой России. Мы считаем, нефтепереработка Российской Федерации прямо участвует в обеспечении армии агрессора. Поставляет дизель, бензин и так далее.

— Россия наращивает импорт бензина из Беларуси из-за атак на НПЗ. В феврале было 590 тонн, а за первую половину марта — уже 3000. Вы не раз говорили , что российские НПЗ — это легитимная цель. А беларусские?

«Лукашенко слушать бессмысленно. Этот человек не владеет какой-то серьезной информацией»

— На прошлой неделе Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным. Они долго обсуждали Украину и перемирие, а потом беларусский политик выступал перед СМИ, по сути, зеркаля позицию российского президента. Почему Владимир Путин не мог сам сказать все это и пришлось использовать Александра Лукашенко?

— Ну, какую-то работу надо же давать. Все-таки он на содержании находится. Я имею в виду субъект Лукашенко на содержании у Путина. Соответственно, VIP-агитаторов тоже нужно нагружать работой, чтобы они хоть какую-то пользу приносили России. Я сейчас с сарказмом говорю, но давайте объективно смотреть на несколько вещей. Первое. Ничего нового, безусловно, субъект Лукашенко не говорит. Он постоянно повторяет, что это та фаза, когда нужно уже о чем-то договариваться.

И я тут перейду к концепции «какое перемирие?». Еще раз. Российская Федерация пришла на нашу территорию, нас уничтожать. Она не остановится, пока не реализует свои цели. А именно — превращение территории Украины в «серую зону» с масштабными разрушениями инфраструктуры и гражданской инфраструктуры, с масштабными депортациями и уничтожением граждан, которых они будут считать нелояльными, установлением оккупационного режима, марионеточного правительства, как хотите, так и называйте. Все эти цели до сих пор не реализованы. Плюс юридическая фиксация безусловного контроля на оккупированных территориях, их расширение и так далее. Россия не собирается ни о чем договариваться с тем, против кого ведет войну. Она собирается получить оперативную паузу.