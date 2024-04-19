Хартман: нельзя лгать Ида-Вирумаа, что сланцевая отрасль просуществует долго(1)
Несмотря на то, что добыча сланца в Ида-Вирумаа в следующем году не прекратится, государство не должно обманывать местных жителей, что эта отрасль экономики просуществует еще долго, заявила кандидат на пост министра по делам регионов Пирет Хартман, пишет ERR, ссылаясь на передачу Esimene stuudio канала ETV.
"Цель плана справедливого перехода заключается в том, что раз добыча сланца в Ида-Вирумаа будет сокращена, мы должны поддержать перемены, сопутствующие зеленому переходу. Люди, которые там живут, потеряют работу, а 1300 новых рабочих мест, созданных при поддержке этой меры, получат в основном те, кто там живет. Благодаря инвестициям – 350 млн евро – мы надеемся, что в Ида-Вирумаа также приедут новые люди", – сказала Хартман.
По ее словам, переход потребует определенного периода, но в долгосрочной перспективе Эстония не сможет продолжать добычу сланца, потому что это противоречит всей политике, которую до сих пор проводило Эстонское государство.
"Мы забираем у русской общины определенные символы, но государство должно предложить что-то взамен", – констатировала Хартман.
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