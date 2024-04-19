Хартман: нельзя лгать Ида-Вирумаа, что сланцевая отрасль просуществует долго

"Цель плана справедливого перехода заключается в том, что раз добыча сланца в Ида-Вирумаа будет сокращена, мы должны поддержать перемены, сопутствующие зеленому переходу. Люди, которые там живут, потеряют работу, а 1300 новых рабочих мест, созданных при поддержке этой меры, получат в основном те, кто там живет. Благодаря инвестициям – 350 млн евро – мы надеемся, что в Ида-Вирумаа также приедут новые люди", – сказала Хартман.