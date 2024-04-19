Выдворение россиян из Латвии: истории не сдавших латышский

Сдать экзамен по госязыку обязали около 25 тысяч граждан РФ, проживающих в Латвии . Депутат от партии „Национальное объединение“ Рихард Колс объяснил DW, что от граждан РФ требуют сдать экзамен на элементарное знание языка: „Я не говорю, что латышский язык легко выучить, но это вопрос уважения к стране, в которой живешь“.

Депутаты партии "Национальное объединение", инициировавшие поправки к закону об иммиграции, тогда объяснили новые правила необходимостью укрепления позиций госязыка, создания единого информационного пространства и интеграции общества. В феврале 2024 года Конституционный суд в Риге указал, что наличие паспорта РФ у резидентов Латвии "создает риски для национальной безопасности ", так как они "решили установить отношения лояльности и солидарности с Россией, став ее гражданами". Суд подтвердил, что новые правила соответствуют конституции страны, отметив, что геополитическая ситуация в регионе Балтийского моря находится под влиянием "агрессивной военной и гибридной активности России".

На начало 2024 года миграционная служба Латвии отправила предупреждения о возможном выдворении 1167 гражданам России. Все они попали под действие поправок в закон об иммиграции, принятых после вторжения России в Украину в 2022 году. Согласно этим поправкам, виды на постоянное жительство в Латвийской Республике , выданные гражданам РФ, утратили силу в сентябре 2023. Для дальнейшего проживания в стране россиян обязали подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС - а для этого представить подтверждение знания латышского языка на уровне А2 и справку о наличии финансовых ресурсов. На сдачу экзамена по государственному языку и оформление постоянного вида на жительство власти отвели два года.

В апреле Латвия начала высылать граждан РФ, которые не отреагировали на предварительное требование национальной миграционной службы урегулировать свой статус пребывания в стране и не сдали экзамен на знание государственного языка. На сегодняшний день покинуть страну должны 27 граждан России, получивших предписания о выезде .

Пока что Римме Ильиной продлили ВНЖ на два года, и она надеется, что за это время сумеет сдать экзамен на знание латышского языка. Возможность переезда в Россию женщина даже не рассматривает: „Я пыталась представить себе, (что случится. - Ред.) если меня депортируют. Просто выйду в чистое поле и погибну, там у меня никого нет“. Женщина задается вопросом, какую национальную угрозу для Латвии представляют люди в ее возрасте: „Мы же просто старики“.

Российское гражданство Римма Ильина получила в начале 2000-х годов: „В архиве Латвии мои документы с подтверждением рабочего стажа потеряли, поэтому я не смогла оформить местную пенсию. Муж уговорил взять российский паспорт, чтобы у нас была российская пенсия. Сейчас она в районе 120 евро, в зависимости от курса валют“. При этом нападение России на Украину Ильина осуждает: „Безусловно, это вторжение, это невозможно опровергнуть“.

Среди тех, кто в 2023 году получил письмо с предупреждением о возможном выдворении, - 72-летняя Римма Ильина. Почти половину своей жизни она прожила в Даугавпилсе, куда вместе с мужем переехала в 1977 году из Эстонии. До распада СССР женщина работала оформителем интерьеров в даугавпилсской центральной городской больнице, а после обретения Латвией независимости стала самостоятельным художником. „Чтобы работать в больнице, я сдавала латышский язык на категорию. Но, к сожалению, этот документ уже не принимают“, - рассказала Ильина. Когда появились новые требования к знанию латышского языка, готовиться к экзамену Римме ей помогала подруга. Женщина говорит, что дважды пыталась сдать экзамен, но в обоих случаях неудачно. Она объясняет это проблемами со слухом.

Однако сдать экзамен на знание латышского с первого раза удается не всем. Некоторым срок пересдачи языкового экзамена впоследствии продлили на два года. Почти 70 процентов россиян, получивших предупреждение о возможном выдворении, - пожилые люди старше 60 лет. Корреспондент DW поговорил с некоторыми из них.

„Я уже не интегрируюсь в общество“: история Любови Семенченко

69-летняя Любовь Семенченко родилась и прожила всю свою жизнь в Даугавпилсе, там же проработала медсестрой в городской поликлинике. Говорит, что все это время обходилась без использования латышского языка и пользовалась паспортом негражданина Латвии, который давал почти те же права и привилегии, что и латвийским гражданам.

В октябре 2023 года врачи сообщили Семенченко, что ей поставлен тяжелый диагноз - онкологическое заболевание четвертой стадии. Незадолго до этого она провалила экзамен по латышскому языку. На повторный экзамен женщина заявку не подала, поскольку, по ее словам, не получила на него приглашение. Однако в Центре государственного языка Латвии утверждают, что отправляли Семенченко уведомление о повторном экзамене на мобильный номер, сообщает латвийский портал RUS LSM.

После того, как Семенченко не сдала экзамен на знание языка, ее лишили ВНЖ, пенсии, медицинской помощи за счет государства и социальных выплат: она опекает 16-летнего внука, на содержание которого получает пособие. В итоге средства на жизнь и лечение женщине собрали через пожертвования. Cборы объявляла местная активистка Ольга Петкевич. После публикаций в латвийской прессе государственные выплаты Семенченко восстановили и перечислили ей все деньги за предыдущий период.

В начале апреля женщина сообщила DW, что ей по состоянию здоровья позволили не сдавать экзамен на знание госязыка. Однако аннулированный ВНЖ и новые миграционные требования она воспринимает с обидой. "Если доживу до 70 лет, то зачем мне латышский? Я уже никогда не интегрируюсь в их общество," - рассуждает Семенченко. Говорить с DW о своих политических взглядах по отношению к руководству РФ она не захотела, отметив, что "война - это всегда плохо".

Пожилым сложнее сдавать экзамен