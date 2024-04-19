19.04.2024, 10:19
ВИДЕО | На ралли в Хорватии фотограф чудом избежал смерти
ФОТО:
На чемпионате мира по ралли в Хорватии едва не произошел несчастный случай, который мог привести к печальным последствиям.
Во время заезда в четверг один фотограф проигнорировал инструкции охранников трассы и чуть не был сбит машиной.
Видео:
„Все - и я имею в виду всех - команды, официальные лица, болельщики и СМИ - должны уважать правила. Без исключений!“, — подписал ролик Валмар Вийсел, которым он поделился в Twitter.
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