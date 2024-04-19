ВИДЕО | На ралли в Хорватии фотограф чудом избежал смерти

Во время заезда в четверг один фотограф проигнорировал инструкции охранников трассы и чуть не был сбит машиной.

Видео:

„Все - и я имею в виду всех - команды, официальные лица, болельщики и СМИ - должны уважать правила. Без исключений!“, — подписал ролик Валмар Вийсел, которым он поделился в Twitter.

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