Как быстро вылечить простуду и облегчить заложенность носа: советы эстонского врача

В большинстве случаев причиной насморка становится вирусная инфекция верхних дыхательных путей, чаще всего ее вызывает риновирус, хотя может быть и коронавирус, аденовирус и т. д. "В любом случае, каким бы ни был вирус, нужно прежде всего как можно больше отдыхать. Если вы не будете следовать этому правилу и, к примеру, пойдете на работу, то, во-первых, велик риск передать инфекцию своим коллегам, а во-вторых, у организма не будет сил восстановиться и быстрее побороть болезнь“, - рассказывает доктор Пилле Мяртин.

Как же помочь организму справиться с простудой?

По словам доктора, очень важно употреблять жидкость, например, пить теплый чай. "Если болит горло и из-за этого тяжело говорить или глотать, можно использовать лекарства, облегчающие боль в горле. Если заложен нос, помогут различные назальные спреи, например, на основе солевых растворов. Есть также лекарства, которые содержат специальные вещества, уменьшающие отечность слизистой оболочки, однако их нельзя применять на постоянной основе, так как они сужают сосуды в носу. А если в течение длительного времени сосуды будут сужены, это может привести к другим проблемам со здоровьем. Кроме того, необходимо помнить, что относительно лечения детей существуют свои правила, так как малышам подходят не все лекарства“, - советует доктор.

Совет, который стал очень актуальным во время пандемии COVID-19, – оставаться дома, если заболел, – по-прежнему очень актуален. Если с начала заболевания прошло несколько дней, вы чувствуете себя хорошо и видите, что симптомы простуды отступают, вот тогда можно постепенно возвращаться к обычному ритму жизни