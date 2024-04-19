СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Израиль в ночь на пятницу, 19 апреля, нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. По данным иранских государственных СМИ, рядом с аэропортом города Исфаханпрогремели взрывы, их причина неизвестна.

В нескольких районах Ирана работают системы ПВО. „Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны“, - говорится в сообщении государственного агентства IRNA.

Как передает агентство FARS, три взрыва произошли недалеко от базы ВВС, которая находится возле международного аэропорта.

Иран сообщил о сбитых беспилотниках

Официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан заявил, что „несколько“ беспилотных летательных аппаратов были „успешно сбиты“ силами ПВО. „На данный момент сообщений о ракетной атаке нет“, - написал он в социальной сети X.

Агентство Tasnim, ссылаясь на источники, сообщило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся „в полной безопасности“.

По данным СМИ, Иран приостановил полеты над частью городов. В частности, как уточнило агентство Mehr, полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

Иранские власти эту информацию пока не комментируют.

Удар Ирана по Израилю

Запуск ракет последовал за беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.