Иранские источники: ракетной атаки Израиля на Иран не было

Представитель иранского правительства заявил утром в пятницу, 19 апреля, что никакой ракетной атаки на Иран минувшей ночью не было. Взрывы, услышанные в районе города Исфахан, были вызваны активизацией иранских систем ПВО, сообщил он агентству Reuters. Ранее государственное телевидение Ирана передавало, что над Исфаханом были замечены три беспилотника. Была задействована противовоздушная оборона, которая уничтожила беспилотники.

Чуть позже Reuters со ссылкой на источник в командовании иранской армии сообщил, что в результате ночного нападения никто не пострадал. А по новой информации гостелевидения, шум, который слышали ночью в городе Исфахан, был вызван действиями противовоздушной обороны, направленными на некий „подозрительный объект“.

Минувшей ночью американский телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. А, по данным иранских государственных СМИ, рядом с аэропортом города Исфаханпрогремели взрывы, их причина не называлась.

„Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны“, - передало государственное инофрмационное агентство IRNA. По сведениям агентства FARS, три взрыва были слышны недалеко от базы ВВС, которая находится возле международного аэропорта.

Иран сообщил о сбитых беспилотниках

В то же время официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан заявил, что „несколько“ беспилотных летательных аппаратов были „успешно сбиты“ силами ПВО. „На данный момент сообщений о ракетной атаке нет“, - написал он в социальной сети X.

Агентство Tasnim, ссылаясь на источники, сообщило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся „в полной безопасности“.

По данным СМИ, Иран приостановил полеты над частью городов. В частности, как уточнило агентство Mehr, полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.