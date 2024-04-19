Большой финал уже в субботу! „Мы хотим создать нечто особенное на эстонской баскетбольной сцене“

В отличие от предыдущих сезонов, победитель объединенной лиги определится в одной игре, в которой „Калев/Крамо“, получивший преимущество своей площадки благодаря победе в регулярном чемпионате, в субботу примет в „Унибет Арене“ украинскую команду „Прометей“, занявшую в регулярном чемпионате второе место. Игра начнется в 19:30.

Баскетбольный праздник в „Унибет Арене“ начнется с плей-офф женской Высшей лиги LHV, в 12:30 состоится матч за бронзовые медали между „OSK/Vesiir“ и „TSA/Cityteed“, а в 15:00 начнется финальный матч между „Audentes Spordigümnaasium“ и „Audentes/Tallinna Ülikool“.

В то же время в „Унибет Арене“ пройдет тренинг по спортивному маркетингу „Step-out“, организованный баскетбольной командой „Калев/Крамо“, на котором выступают специалисты из Эстонии, Латвии и Литвы.

Целью обучения является развитие сферы спортивного маркетинга в Эстонии, расширение кругозора на примере историй успеха баскетбольных клубов Литвы и Латвии, создание новых контактов и получение свежих идей и методов, как лучше продвигать свой бренд. Кульминацией тренинга станет закулисная экскурсия по „Унибет Арене“.

В 18:15 двери „Унибет Арены“ откроются для финала эстоно-латвийской баскетбольной лиги.

„По состоянию на 18 апреля продано почти 70 % билетов, еще есть свободные места, мы приглашаем всех прийти и поддержать „Калев/Крамо“. Помимо баскетбола, на игре будут отличные развлечения, раздача призов, неожиданные выступления на площадке и шоу“, — сказал Аллан Сийманн, руководитель отдела маркетинга и организации мероприятий „Калева/Крамо“.

„Этим мероприятием мы хотим создать нечто особенное на эстонской баскетбольной сцене и планируем привнести немало новых элементов в нашу организацию игры, чтобы все мероприятие было эмоциональным и запомнилось надолго“, — добавил Сийманн.

Билеты на финал можно приобрести в Piletitasku.

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