США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана

США и Великобритания ввели новые масштабные санкции в отношении Ирана в ответ на его авиаудар по Израилю. Под санкциями оказались иранская программа по производству беспилотников и ракет, министерство обороны в Тегеране и Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявили в четверг, 18 апреля, президент США Джо Байден и министерство финансов страны.

Соединенные Штаты привлекают Иран к ответственности за атаку на Израиль, отметил Байден. "Как я обсуждал с коллегами по G7 на утро после атаки, мы полны решимости действовать сообща, чтобы усилить экономическое давление на Иран", - подчеркнул он. По словам американского президента, дополнительные санкции против военных программ Ирана уже ввели или введут союзники и партнеры США.

Производители дронов, металлургические и автомобилестроительная компании

Минфин США указал, что новые штрафные меры распространяются на тех, кто причастен к производству ударных беспилотников Shahed, которые использовались для первого прямого нападения на Израиль с территории Ирана. Речь идет о 16 физических лицах и двух организациях, обеспечивающих производство иранских дронов, отметило ведомство.

Кроме того, в черный список внесены пять предприятий иранской сталелитейной промышленности и одна автомобилестроительная компания, поддерживая Корпус стражей исламской революции, указывается далее. "Металлургический сектор Ирана генерирует доход, эквивалентный нескольким миллиардам долларов в год, большая часть которого приходится на экспорт стали", - заявили в Вашингтоне.

В свою очередь правительство Великобритании заявило, что санкции Лондона и Вашингтона направлены на участников иранской промышленности по производству беспилотников и ракет. В Лондоне указали, что штрафные меры направлены "против нескольких иранских военных организаций, физических и юридических лиц, участвующих в производстве иранских БПЛА и баллистических ракет".

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