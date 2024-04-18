Мужская сборная Эстонии по хоккею проиграла в товарищеском матче Литве

Эстония вышла вперед благодаря шайбе Эдуарда Слессаревского на 16-й минуте первого периода.

На четвертой минуте второго периода литовцы сравняли счет благодаря шайбе Паулюса Гинтаутаса, а в конце периода Повилас Вярянис вывел литовцев вперед.

Последний период прошел в равной борьбе. За три минуты до конца сборная Эстонии убрала вратаря, но это не помогло - Эмилиюс Кракаускас забросил шайбу в пустые ворота, оформив победу со счетом 3:1.

В воскресенье сборная Эстонии по хоккею проведет второй товарищеский матч в Финляндии, где встретится с Китаем. Начало матча в 16:30 (Хельсинки). Товарищеский матч можно будет посмотреть на Eesti Hoki TV.

На проводимом в Литве ЧМ соперниками эстонской сборной в группе „Б“ первого дивизиона будут сборные Литвы, Украины, Китая, Голландии и Испании,

Чемпионат мира пройдёт с 27 апреля по 3 мая.

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