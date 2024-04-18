Правда ли, что молодые либералы чаще других людей страдают психическими расстройствами?
В интернете широко разошлась новость: учёные якобы выяснили, что либеральная молодёжь сильнее других групп населения подвержена ментальным расстройствам. Мы решили проверить, так ли это.
Ещё в 2023 году твит об этом исследовании опубликовал проект SVTV News, а в конце марта 2024-го о подверженности молодых либералов психическим расстройствам рассказало издание «Мрія». Аналогичные сообщения можно встретить в соцсетях (например, во «ВКонтакте») и на блог-платформах («Пикабу», LiveJournal, «Дзен»). В некоторых публикациях уточняется, что речь идёт в первую очередь о девушках с либеральными взглядами — многие посты сопровождаются фотографиями активисток с феминистскими плакатами. Писали об этом и популярные Telegram-каналы: «Поздняков 3.0» (420 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Кувалда 18+» (71 000), «Злой Горыныч: как потерять страну» (66 000), Nina Vatt (50 000), «Кипяток» (44 000) и др.
Хотя в 2024 году в некоторых русскоязычных источниках исследование о распространённости психических заболеваний среди разных групп населения представляли как свежее, эти данные отнюдь не новые. В англоязычном сегменте интернета подобная статистика публиковалась и ранее — например, The Washington Free Beacon писало об исследовании ещё в 2021 году. Авторы этого американского консервативного издания, в свою очередь ссылались, на тред в Twitter (ныне — X), написанный Заком Голдбергом, учёным из Манхэттенского института политических исследований (США). Он проанализировал результаты опроса, проведённого в марте 2020 года американской некоммерческой организацией Pew Research Center и посвящённого тому, как ограничения, введённые незадолго до этого из-за пандемии COVID-19, отразились на жизни американцев. В этом исследовании приняли участие 11 537 человек. Важно отметить, что это не случайная выборка, как часто бывает в подобных опросах: все респонденты входят в Группу американских тенденций — базу из более чем 10 000 человек, которые набирались Pew Research Center в течение многих лет и регулярно принимают участие в исследованиях.
Как это всегда бывает при проведении социологических опросов, организаторы зафиксировали некоторые характеристики респондентов, например пол, возраст, семейное положение и уровень образования. Их также просили описать собственные политические взгляды: как крайне либеральные, либеральные, умеренные, консервативные или крайне консервативные. Также у участников исследования спрашивали, говорили ли им когда-либо врачи или другие медицинские работники, что у них есть психические расстройства. Отметим, что получение всех этих данных не было целью опроса — исследователи использовали сведения о своих постоянных респондентах и совместили их с ответами по поводу антиковидных мер.
На вопрос о психических заболеваниях положительно ответили 15,5% опрошенных: 66% из них — женщины, 33% — мужчины. Среди этих женщин 35% заявили, что придерживаются умеренных взглядов, 45% — либеральных или крайне либеральных, 18% — консервативных или крайне консервативных. Среди мужчин цифры выглядели похожим образом: 36%, 42% и 21% соответственно. Напомним, что речь идёт о долях от 15,5% опрошенных, ответивших на вопрос утвердительно. Что касается возраста, в том, что им когда-либо говорили о психических расстройствах, чаще других групп действительно признавались люди либеральных и крайне либеральных взглядов в возрасте от 18 до 29 лет. Таким образом, в части пересказа статистических данных Голдберг, судя по всему, интерпретировал исследование корректно.
Однако во многих публикациях об этом опросе Pew Research Center происходит подмена понятий: данные показывают не процент опрошенных, в настоящее время страдающих от психических расстройств, а долю тех, кто признался, что ему когда-либо диагностировали ментальное расстройство. То есть велика вероятность, что среди тех, кто ответил отрицательно, есть люди, которые просто не обращались к врачу за консультацией по этому вопросу или же не решились рассказать об этом исследователям. Психические расстройства, в отличие от большинства других болезней, в достаточной степени стигматизированы. Многие боятся, что окружающие будут хуже к ним относиться, если узнают о такой проблеме со здоровьем, или сами стыдятся своего предполагаемого диагноза, поэтому не обращаются к специалистам, даже если для этого есть причины. Политологи отмечают, что среди консерваторов это явление выражено сильнее. В последние годы психиатрическое сообщество ведёт активную борьбу со стигмами, связанными с ментальными расстройствами, в том числе публикует многочисленные материалы на эту тему в интернете. Логично, что именно молодые люди, активно пользующиеся интернетом, охотнее обращаются к врачам, если их беспокоят психологические проблемы, и реже опасаются рассказывать об этом посторонним. Кстати, авторы большинства публикаций, упомянутых в начале этого разбора, также стигматизируют психические заболевания, а о сторонниках либеральных взглядов отзываются негативно (это видно по риторике и выбранным иллюстрациям).
Поскольку опрос, о котором идёт речь, не был посвящён связи между политическими взглядами и наличием ментальных расстройств, его авторы не уделяли большого внимания этой теме. Поэтому из исследования трудно понять, насколько его результаты отражают реальные различия в психическом здоровье, а насколько вызваны стигматизацией или просто различиями в основных демографических характеристиках респондентов (например, уровне дохода или месте проживания, а как следствие — доступности медицинской помощи). Голдберг в одном из твитов с анализом исследования признаёт: результаты могут быть такими именно потому, что либералы просто в целом чаще обращаются за медицинской помощью.
Кроме того, на ответы респондентов могло повлиять и их личное представление о том, что считается психическими расстройствами. Так, согласно пятому изданию Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5), используемому в американской психиатрии, к таким заболеваниям относится заикание. Это не вполне очевидно людям, далёким от медицины, поэтому делать выводы только на основе самооценки респондентов безосновательно.
Либералы, как выяснили исследователи из Колумбийского университета, в целом склонны проводить больше времени в размышлениях о вызывающих стресс темах, таких как расовая несправедливость, неравенство доходов или изменение климата. В то же время, согласно опросам, консерваторы в среднем более довольны своей жизнью и чаще сообщают о психологическом благополучии. Однако учёные Калифорнийского университета, проанализировавшие данные онлайн-опросов, высказывания политиков и публикации пользователей соцсетей, утверждают, что это может быть заблуждением. По сравнению с людьми консервативных взглядов, либералы чаще использовали в речи позитивно-эмоциональный язык, а также чаще и более искренне улыбались на фотографиях.
Таким образом, распространившееся по СМИ и соцсетям утверждение о том, что молодые либералы чаще других групп населения страдают психическими расстройствами, основано на исследовании, авторы которого не изучали взаимосвязь между ментальным здоровьем и политическими взглядами человека и, соответственно, не делали об этом никаких выводов. Более того, наличие подобных заболеваний у респондентов определялось исключительно по ответу на вопрос „Говорили ли вам когда-либо медицинские работники, что вы страдаете от психических расстройств?“. Эти ответы могли быть искажены по многим причинам: от стеснения признаться в наличии проблем с ментальным здоровьем до банальной нехватки знаний о том, что считается такой проблемой. Да и утверждать, что у кого-то нет психического расстройства, только на основании того, что человеку ранее его не диагностировали, некорректно. С другой стороны, поскольку речь в вопросе шла не о текущем моменте времени, а обо всей жизни респондентов, есть вероятность, что кто-то из тех, кто ответил на этот вопрос положительно, уже давно вылечил своё расстройство.
Итог: Вырвано из контекста