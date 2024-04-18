Правда ли, что молодые либералы чаще других людей страдают психическими расстройствами?

На вопрос о психических заболеваниях положительно ответили 15,5% опрошенных: 66% из них — женщины, 33% — мужчины. Среди этих женщин 35% заявили, что придерживаются умеренных взглядов, 45% — либеральных или крайне либеральных, 18% — консервативных или крайне консервативных. Среди мужчин цифры выглядели похожим образом: 36%, 42% и 21% соответственно. Напомним, что речь идёт о долях от 15,5% опрошенных, ответивших на вопрос утвердительно. Что касается возраста, в том, что им когда-либо говорили о психических расстройствах, чаще других групп действительно признавались люди либеральных и крайне либеральных взглядов в возрасте от 18 до 29 лет. Таким образом, в части пересказа статистических данных Голдберг, судя по всему, интерпретировал исследование корректно.

Однако во многих публикациях об этом опросе Pew Research Center происходит подмена понятий: данные показывают не процент опрошенных, в настоящее время страдающих от психических расстройств, а долю тех, кто признался, что ему когда-либо диагностировали ментальное расстройство. То есть велика вероятность, что среди тех, кто ответил отрицательно, есть люди, которые просто не обращались к врачу за консультацией по этому вопросу или же не решились рассказать об этом исследователям. Психические расстройства, в отличие от большинства других болезней, в достаточной степени стигматизированы. Многие боятся, что окружающие будут хуже к ним относиться, если узнают о такой проблеме со здоровьем, или сами стыдятся своего предполагаемого диагноза, поэтому не обращаются к специалистам, даже если для этого есть причины. Политологи отмечают, что среди консерваторов это явление выражено сильнее. В последние годы психиатрическое сообщество ведёт активную борьбу со стигмами, связанными с ментальными расстройствами, в том числе публикует многочисленные материалы на эту тему в интернете. Логично, что именно молодые люди, активно пользующиеся интернетом, охотнее обращаются к врачам, если их беспокоят психологические проблемы, и реже опасаются рассказывать об этом посторонним. Кстати, авторы большинства публикаций, упомянутых в начале этого разбора, также стигматизируют психические заболевания, а о сторонниках либеральных взглядов отзываются негативно (это видно по риторике и выбранным иллюстрациям).