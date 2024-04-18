Владимир Свет: У властей Таллинна нет новых идей

В составе прошлой коалиции мы основательно занимались этой темой – на сегодняшний день 60% тротуаров обслуживает город. Мы нашли дополнительные 10 миллионов евро, чтобы очистка наиболее проходимых тротуаров проводилась более интенсивно. Владельцы недвижимости должны заниматься уборкой снега лишь с тех тротуаров, которые невозможно очистить с помощью спецтехники.

Некоторые громкие обещания новой коалиции заставляют насторожиться. Например, новые власти хотят, чтобы уже со следующей зимы город взял на себя обязанность убирать снег с тротуаров. Звучит красиво. Однако где взять необходимые для этого десятки миллионов евро, как будут переоформлять заключенные на несколько лет договоры, откуда возьмут технику и рабочую силу? Ответов на эти вопросы нет.

Ничего нового в коалиционном договоре нет и относительно перехода на эстонский язык обучения. Все сводится к формулировкам: „продолжим“, „поддерживаем“, „усилим“, „будем двигаться в направлении…“. Иными словами, новая коалиция будет продолжать делать все то, что и так уже делается. Радует, что планируют продолжить реализацию начатых Андреем Канте проектов и инициатив - таких как „языковая командировка“, приложение для изучения языка, Центр методики и компетенций, поддержка школ в поиске и наборе персонала. Однако серьезное беспокойство вызывает то, что для наиболее уязвимой группы - детей с особыми образовательными потребностями - не планируется делать никаких исключений по срокам выполнения реформы. Очень жаль, ведь ранее у центристов и социал-демократов не было по этому поводу разногласий.

Как бывшему вице-мэру по вопросам транспорта, окружающей среды и коммунального хозяйства мне даже приятно видеть в документе целый ряд и собственных идей, реализацией которых мы занимались с коллегами. Новая коалиция поступает совершенно правильно, продолжая следовать заданному центристами курсу, который заключается в сохранении и развитии троллейбусов, строительстве новых трамвайных путей, обновлении маршрутной сети общественного транспорта, повышении безопасности территорий около школ, реконструкции улиц и создании природоохранных зон Астангу и Какумяэ.

Мы также изучили опыт Хельсинки и Риги. В финской столице большая доля рынка услуг по уборке и обслуживанию улиц принадлежит городской фирме, что дает городским властям возможность лучше контролировать цены и качество услуг. При этом владельцам недвижимости, за которых город или подрядчик города выполняет работы по очистке тротуаров, выставляют счета. В Риге расходы на уборку улиц горожане покрывают, платя налог на недвижимость, ежегодные поступления которого составляют порядка 120 млн евро. Кстати, там посыпают тротуары смесью соли с песком. Вряд ли мы хотим, чтобы такой коктейль использовался и на таллиннских улицах.

Зачем нам еще один вице-мэр?

Смена власти – процесс вполне обычный, в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Как правило, такие перемены – возможность для рождения новых идей и амбиций. Однако на какие-либо новые начинания в коалиционном соглашении нет и намека.

Например, даже не упомянуты такие амбициозные проекты как парк Путукавяйл и Глинтовый парк, не упоминается развитие парков вокруг Старого города, реновация Театральной площади и бульвара Рявала. Кажется, тема развития и планирования зеленых зон отошла на задний план. В вопросе посадки деревьев и повышения видового разнообразия решили ограничиться общими формулировками – нет никакой конкретики.

Символично и то, что тема внутренней безопасности затрагивается в последнюю очередь. Нет ни одной новой идеи, как увеличить инвестиции в безопасность и готовность к кризисным ситуациям. Ничего не сказано про центры поддержки в чрезвычайных ситуациях, строительство укрытий, создание волонтерского резерва, пополнение кризисных запасов, обеспечение учреждений генераторами и и т.д. Невольно складывается впечатление, что за решительными планами переименовать Центр русской культуры и Русский музей скрывается неспособность новой коалиции заниматься содержательной работой в области безопасности и подготовки к кризисам.

В заключение. Новый коалиционный договор не содержит ни новых идей, ни долгосрочного видения развития Таллинна. Ни разу (!) не упоминается стратегия развития „Таллинн 2035“. Хорошо, что будет продолжена реализация большинства начатых предыдущей властью проектов. Но зачем тогда была нужна смена власти? Чтобы создать еще одну должность вице-мэра?