Путин — диктатор, патриарх Кирилл — пособник, российские НПЗ — законные военные цели. ПАСЕ приняла резолюцию в связи с убийством Навального

В принятом документе сказано, что российское государство «преследовало и в конечном счете убило» Навального за то, что он вступил в оппозицию режиму Владимира Путина. Ассамблея считает, что власти РФ «несут полную ответственность за убийство Алексея Навального, который подвергся пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».