18.04.2024, 18:50
Путин — диктатор, патриарх Кирилл — пособник, российские НПЗ — законные военные цели. ПАСЕ приняла резолюцию в связи с убийством Навального(16)
В принятом документе сказано, что российское государство «преследовало и в конечном счете убило» Навального за то, что он вступил в оппозицию режиму Владимира Путина. Ассамблея считает, что власти РФ «несут полную ответственность за убийство Алексея Навального, который подвергся пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».
ПАСЕ призвала ввести санкции в отношении людей, которые несут ответственность за преследование и пытки Навального. Ассамблея опубликовала «Список Навального», в котором перечислены имена более 50 человек. В перечень, в частности, вошли сотрудники колоний, полицейские, прокуроры и судьи, а также провластный блогер Илья Ремесло.