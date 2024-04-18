За рубежом
18.04.2024, 18:50

Путин — диктатор, патриарх Кирилл — пособник, российские НПЗ — законные военные цели. ПАСЕ приняла резолюцию в связи с убийством Навального

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Meduza
Russia Putin Unity Day
Russia Putin Unity Day
ФОТО: Gavriil Grigorov | Scanpix, Gavriil Grigorov

Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила резолюцию в связи с убийством Алексея Навального в колонии. Ее приняли 17 апреля, текст документа появился на сайте ПАСЕ 18 апреля, пишет Meduza.

В принятом документе сказано, что российское государство «преследовало и в конечном счете убило» Навального за то, что он вступил в оппозицию режиму Владимира Путина. Ассамблея считает, что власти РФ «несут полную ответственность за убийство Алексея Навального, который подвергся пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».

ПАСЕ призвала ввести санкции в отношении людей, которые несут ответственность за преследование и пытки Навального. Ассамблея опубликовала «Список Навального», в котором перечислены имена более 50 человек. В перечень, в частности, вошли сотрудники колоний, полицейские, прокуроры и судьи, а также провластный блогер Илья Ремесло.

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