Член сборной Испании по гимнастике умерла в 17 лет

„Мария внезапно покинула нас из-за ужасного менингита, который унес ее всего за 24 часа, оставив город в безутешной печали“, — говорится в сообщении.

В городе объявлен двухдневный траур, отменены все культурные мероприятия, пишет РБК.

Гомес в 2023 году выступала на чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания) в категории до 21 года и была четвертой в двойном минитрампе на национальном первенстве, пишет Marca.Прыжки на батуте входят в программу Олимпийских игр.

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