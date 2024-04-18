9 мая Ивангород вновь планирует провести концерт на набережной Нарвы

О концерте по случаю 9 мая рассказал 17 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он уточнил, что такая же локация для празднования выбиралась и в прошлом году. „Для всех, кто меня спрашивает: концерт в День Победы на берегу Нарвы состоится, - написал Дрозденко на странице своего аккаунта в социальной сети „ВКонтакте“. - Как и в прошлом году составляем программу вместе с коллегами из Всероссийского государственного университета юстиции и ректором Ольгой Александровой“.

Губернатор заявил, что на сцене выступит группа „Песняры“, а также на набережную приедут духовой оркестр и Кубанский хор. Список всех хедлайнеров губернатор не сообщил.

Напомним, что в Нарве на 9 мая также планируется концерт в 17:00, но на Ратушной площади. Выступят Уку Сувисте, группа Smilers и Алика Милова, а также Нарвский симфонический оркестр. Также на этот день запланировано открытие зоны кафе на Ратушной площади.

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