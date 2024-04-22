Таллиннский общественный транспорт ожидают революционные изменения

Поездка на общественном транспорте должна быть быстрее и в среднем занимать полчаса. „Для повышения средней скорости общественного транспорта необходимо перераспределить уличное пространство и перенастроить инструменты управления дорожным движением так, чтобы обеспечить приоритет общественного транспорта и других экологически чистых способов передвижения“, – говорит Лутс.

„Мы стремимся к тому, чтобы весь общественный транспорт в регионе столицы действовал как единая сеть, с единой билетной системой“, – говорит Лутс.

Еще один важный аспект – модернизация всей маршрутной сети. И это означает большие принципиальные изменения. „Маршрутную сеть необходимо переделывать, поскольку изменились привычки передвижения людей, появились новые жилые районы, новые рабочие места. Это большая работа, которая требует основательного углубления, анализа данных и, конечно, времени“.

Какими будут основные изменения в системе общественного транспорта Таллинна? „По сравнению с прежним подходом грядет важная смена парадигмы: дорожная инфраструктура – то есть дороги, улицы, сеть общественного транспорта, маршруты, остановки – будет строиться одновременно с появлением районов новостроек. Раньше инфраструктура общественного транспорта в зоне застройки изначально не планировалась, потребность в ней возникала уже постфактум“, – объясняет Лутс. Новый подход переняли у Хельсинки, который в целом стал для Таллинна примером и партнером при подготовке Программы мобильности.

Мы стремимся к тому, чтобы весь общественный транспорт в столице действовал как единая сеть с единой билетной системой.

В течение ближайших одиннадцати лет городу предстоит совершить поистине революционный переход к современному, зеленому и отвечающему потребностям пассажиров общественному транспорту. „Программа мобильности – это первая отраслевая программа развития в стратегии „Таллинн 2035“. Это важный стратегический план в сфере мобильности“, – подчеркивает руководитель проектов Таллиннского департамента транспорта Лийвар Лутс . Таллиннский департамент транспорта отвечает за координацию реализации Программы мобильности.

В планах города перестроить маршрутную сеть с тем, чтобы создать центры мобильности. Такой центр мобильности будет объединять различные виды транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, поезд, микромобильность), иметь несколько разных направлений сообщения и, по возможности, там будут останавливаться автобусы уездных линий. Центры мобильности будут настолько хорошо интегрированы между собой, что для того чтобы добраться из одного конца города в другой, уже не будет необходимости проезжать через центр города. Один из таких центров планируется создать в Кристийне, другой – в Юлемисте (терминал Rail Baltic).

Как формируется сеть маршрутов общественного транспорта столицы? Планирование маршрутов общественного транспорта Таллинна и открытие новых линий исходит из спроса на поездки. Основой для определения траектории маршрутов являются данные о спросе на передвижение между реальным местом проживания людей и их рабочим местом, а также между другими центрами притяжения. Данные о месте проживания и работы людей, а также о месте проживания и учебы учащихся и детсадовцев дают информацию о потенциальном спросе на поездки в часы пик, когда количество передвижений самое большое. Кроме того, учитываются данные мобильного позиционирования, автоматических счетчиков и валидаторов общественного транспорта, а также систем мониторинга перекрестков. В этом году будет проведено основательное исследование способов передвижения до 10 тысяч жителей города, чтобы выяснить почему и как люди передвигаются по городу. Полученные данные станут вводными для программы моделирования (PTV Visum), при помощи которой создаются различные сценарии, далее их анализируют чиновники Департамента транспорта, и затем результаты передаются тем, кто будет непосредственно принимать решения.

Электробусы, две новые трамвайные линии и велосипедное движение

Согласно программе развития и климатической программе Таллинна до 2035 года, город стремится к использованию безуглеродного общественного транспорта, что подразумевает полный переход на электрические транспортные средства. Кроме того, в климатической программе указано, что с 2030 года город больше не может приобретать транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания. Важное место отводится также дальнейшему развитию инфраструктуры, которая должна соответствовать будущим требованиям электросети.

Предоставляющая городские услуги общественного транспорта компания Tallinna Linnatransport AS (TLT) активно переходит на зеленую энергию. „Каждый день по нашим маршрутам курсируют 350 автобусов, работающих на биометане. Для дизельных автобусов мы также используем биотопливо. Электротранспорт работает на 100 % возобновляемой электроэнергии. 17 апреля в автобусный парк Таллинна поступили первые 15 электробусов, которые выйдут на маршруты в мае“, – говорит директор по обслуживанию клиентов TLT Ханнес Фальтен.