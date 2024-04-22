Таллиннский общественный транспорт ожидают революционные изменения
В прошлом году, когда Таллинн был Зеленой столицей Европы, город подготовил очень важный документ стратегического развития – Программу устойчивой городской мобильности Таллинна до 2035 года. Программа устанавливает цели для всей сферы мобильности, определяя конкретные действия, необходимые для их достижения. Три основные цели – это сбалансированное распределение всех способов передвижения в столице, доступность и связанность инфраструктуры, а также обеспечение безопасности.
В течение ближайших одиннадцати лет городу предстоит совершить поистине революционный переход к современному, зеленому и отвечающему потребностям пассажиров общественному транспорту. „Программа мобильности – это первая отраслевая программа развития в стратегии „Таллинн 2035“. Это важный стратегический план в сфере мобильности“, – подчеркивает руководитель проектов Таллиннского департамента транспорта Лийвар Лутс. Таллиннский департамент транспорта отвечает за координацию реализации Программы мобильности.
Мы стремимся к тому, чтобы весь общественный транспорт в столице действовал как единая сеть с единой билетной системой.
Какими будут основные изменения в системе общественного транспорта Таллинна? „По сравнению с прежним подходом грядет важная смена парадигмы: дорожная инфраструктура – то есть дороги, улицы, сеть общественного транспорта, маршруты, остановки – будет строиться одновременно с появлением районов новостроек. Раньше инфраструктура общественного транспорта в зоне застройки изначально не планировалась, потребность в ней возникала уже постфактум“, – объясняет Лутс. Новый подход переняли у Хельсинки, который в целом стал для Таллинна примером и партнером при подготовке Программы мобильности.
Еще один важный аспект – модернизация всей маршрутной сети. И это означает большие принципиальные изменения. „Маршрутную сеть необходимо переделывать, поскольку изменились привычки передвижения людей, появились новые жилые районы, новые рабочие места. Это большая работа, которая требует основательного углубления, анализа данных и, конечно, времени“.
„Мы стремимся к тому, чтобы весь общественный транспорт в регионе столицы действовал как единая сеть, с единой билетной системой“, – говорит Лутс.
Важная задача – скорость движения общественного транспорта
Поездка на общественном транспорте должна быть быстрее и в среднем занимать полчаса. „Для повышения средней скорости общественного транспорта необходимо перераспределить уличное пространство и перенастроить инструменты управления дорожным движением так, чтобы обеспечить приоритет общественного транспорта и других экологически чистых способов передвижения“, – говорит Лутс.
В планах города перестроить маршрутную сеть с тем, чтобы создать центры мобильности. Такой центр мобильности будет объединять различные виды транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, поезд, микромобильность), иметь несколько разных направлений сообщения и, по возможности, там будут останавливаться автобусы уездных линий. Центры мобильности будут настолько хорошо интегрированы между собой, что для того чтобы добраться из одного конца города в другой, уже не будет необходимости проезжать через центр города. Один из таких центров планируется создать в Кристийне, другой – в Юлемисте (терминал Rail Baltic).
Электробусы, две новые трамвайные линии и велосипедное движение
Согласно программе развития и климатической программе Таллинна до 2035 года, город стремится к использованию безуглеродного общественного транспорта, что подразумевает полный переход на электрические транспортные средства. Кроме того, в климатической программе указано, что с 2030 года город больше не может приобретать транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания. Важное место отводится также дальнейшему развитию инфраструктуры, которая должна соответствовать будущим требованиям электросети.
Предоставляющая городские услуги общественного транспорта компания Tallinna Linnatransport AS (TLT) активно переходит на зеленую энергию. „Каждый день по нашим маршрутам курсируют 350 автобусов, работающих на биометане. Для дизельных автобусов мы также используем биотопливо. Электротранспорт работает на 100 % возобновляемой электроэнергии. 17 апреля в автобусный парк Таллинна поступили первые 15 электробусов, которые выйдут на маршруты в мае“, – говорит директор по обслуживанию клиентов TLT Ханнес Фальтен.
В прошлом году в Таллинне на маршруте 16 был опробован водородный автобус. Однако при текущих ценах на водород и сами водородные автобусы их массовое внедрение остается слишком затратным. „Если в этой сфере появятся разработки, которые сделают подвижной состав примерно вдвое дешевле, мы взвесим возможность приобретения водородных автобусов“, – говорит Фальтен.
Новые городские власти обещают и дальше продолжить развивать трамвайные линии. „Ключевым элементом качественного общественного транспорта является трамвай. С учетом роста численности населения города, необходим электрический общественный транспорт с высокой провозной способностью“, – говорит Лутс. По результатам исследования экологичного транспорта город планирует в дополнение к трамвайной линии в порт Ванасадама построить еще две – по улице Лийвалайа и в Пельгуранд.
TLT вскоре получит новые трамваи PESA, которых ждали несколько лет: первый трамвай прибудет в мае, остальные – по графику в этом и следующем году. „Всего поступит 23 современных трамвая PESA, что покроет потребность двух новых трамвайных линий“, – говорит Фальтен.
Параллельно в городе ведется и работа по развитию сети велосипедных дорожек. Лутс отмечает, что в Департаменте транспорта хотели бы создать систему движения велосипедов, интегрированную с сетью общественного транспорта.
Также Таллинн проводит модернизацию своего троллейбусного парка, в ходе которой на первом этапе будет закуплено 40 новых гибридных троллейбусов.
Учитывая все вышеперечисленное, как может измениться общественный транспорт через 10 лет? „Через 10 лет в подвижном составе будет гораздо больше электрических транспортных средств, возможно даже, что весь подвижной состав станет электрическим. Наверняка появятся беспилотные и малые автобусы, чтобы лучше обеспечивать так называемую последнюю милю, – отвечает Лутс. – Помимо линии до порта Ванасадам, через десять лет могут быть уже готовы еще две новые трамвайные линии. Учитывая то, что Харьюмаа является существенным источником CO2, государство могло бы взять на себя инициативу и субсидировать пограничные линии – например, в Юри, Виймси. Экономика совместного потребления и микромобильность всех видов продолжит расти, а велосипедное сообщение станет частью системы общественного транспорта“.
Больше информации на tallinn.ee/ru, greentallinn.eu/ru