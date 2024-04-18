26-летний футболист умер от инфаркта прямо во время матча

Итальянской вингер „Кастельфиорентино“ Маттиа Джани упал на газон, схватившись за грудь. Матч немедленно остановили, 26-летнему футболисту сделали массаж сердца, а затем госпитализировали в больницу.

Утром 15 апреля стало известно, что футболист умер из-за сердечного приступа с эпилептическим припадком – врачи констатировали смерть.

Отец футболиста - Сандро Джани был на стадионе со своей семьей и девушкой Маттиа, когда его сыну стало плохо: „Я знаю только, что на поле не было врача. И что первая скорая приехала, без врача, через 15 минут“.

До приезда скорой помощи, продолжает Джани, „массажист пытался реанимировать моего сына, затем с трибун спустилась зрительница, которая работает медсестрой, чтобы помочь. Дефибриллятор был там, но им воспользовался только врач, которого доставила вторая машина скорой помощи.

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