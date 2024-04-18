Начинал сезон в запасе, стал героем „Реала“ в ЛЧ. Кто он - украинский вратарь?

Андрей Алексеевич Лунин родился 11 февраля 1999 года в городе Красноград Харьковской области.

С чего все начиналось

Лунин начал заниматься футболом с шести лет в родном городе Красноград, в Харьковской области. В свое время украинский футболист рассказывал, что мог стать нападающим, но ему не нравилось много бегать и выбор пал на вратарскую линию.

„С 8 до 10 лет, года 2-2,5, я ездил из области в Харьков. Была такая команда „Арсенал“ Харьков. И там я каждые выходные играл как нападающий. А у себя в ДЮСШ тренировался как вратарь. После „Арсенала“ у меня было три просмотра: „Шахтер“, „Металлист“ и харьковский интернат.

В „Шахтер“ и „Металлист“ я ездил как вратарь, а в интернат - как нападающий. Меня везде взяли. И батя просто сказал мне: „Выбирай“. Мне было плюс-минус 11 лет. Мне бегать не нравилось и сейчас не нравится. Я много не бегал. Мне лучше попрыгать 300 раз, чем пробежать пару километров. Удовольствия от этого ноль. Поэтому тяжело“, — рассказывал в 2019 году в одном из интервью вратарь.

Одним из самых сильных качеств Лунина считается игра ногами. „Когда-то, когда ему было еще лет 11-12, Лунин спросил, что мы будем делать на тренировке. Я говорю: тренировать игру ногами. А он отвечает: „Зачем? Я же и так умею“, - с улыбкой вспоминал его первый тренер Сергей Вольваков.

В 11 лет он попал в академию „Металлиста“, но в клубе возникли финансовые проблемы и в 2015 году он перебрался в „Днепр“.

С 2016 года Андрей начал выступать за юношеский и молодежный составы „Днепра“ и тренировался со взрослой командой. Осенью того же года, в возрасте 17 лет и 247 дней он дебютировал в высшем дивизионе украинского футбола. Ранее только четверо вратарей в истории украинских чемпионатов дебютировали в более молодом возрасте.

Дебютная игра прошла на ура и Лунин помог своей команде сыграть вничью. В следующей игре Лунин пропустил три мяча от „Волыни“, казалось, что после такого юный вратарь вернется на скамейку запасных.