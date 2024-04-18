Начинал сезон в запасе, стал героем „Реала“ в ЛЧ. Кто он - украинский вратарь?
Андрей Лунин провел идеальный матч против „Манчестер Сити“ в четвертьфинале Лиги чемпионов. Действующий победитель ЛЧ оказывал невероятное давление на ворота вратаря сборной Украины, однако тот не дрогнул, совершил несколько ярких сейвов, отразил два удара в серии пенальти и помог „галактикос“ выйти в полуфинал. Кто он - герой мадридского „Реала“?
Андрей Алексеевич Лунин родился 11 февраля 1999 года в городе Красноград Харьковской области.
С чего все начиналось
Лунин начал заниматься футболом с шести лет в родном городе Красноград, в Харьковской области. В свое время украинский футболист рассказывал, что мог стать нападающим, но ему не нравилось много бегать и выбор пал на вратарскую линию.
„С 8 до 10 лет, года 2-2,5, я ездил из области в Харьков. Была такая команда „Арсенал“ Харьков. И там я каждые выходные играл как нападающий. А у себя в ДЮСШ тренировался как вратарь. После „Арсенала“ у меня было три просмотра: „Шахтер“, „Металлист“ и харьковский интернат.
В „Шахтер“ и „Металлист“ я ездил как вратарь, а в интернат - как нападающий. Меня везде взяли. И батя просто сказал мне: „Выбирай“. Мне было плюс-минус 11 лет. Мне бегать не нравилось и сейчас не нравится. Я много не бегал. Мне лучше попрыгать 300 раз, чем пробежать пару километров. Удовольствия от этого ноль. Поэтому тяжело“, — рассказывал в 2019 году в одном из интервью вратарь.
Одним из самых сильных качеств Лунина считается игра ногами. „Когда-то, когда ему было еще лет 11-12, Лунин спросил, что мы будем делать на тренировке. Я говорю: тренировать игру ногами. А он отвечает: „Зачем? Я же и так умею“, - с улыбкой вспоминал его первый тренер Сергей Вольваков.
В 11 лет он попал в академию „Металлиста“, но в клубе возникли финансовые проблемы и в 2015 году он перебрался в „Днепр“.
С 2016 года Андрей начал выступать за юношеский и молодежный составы „Днепра“ и тренировался со взрослой командой. Осенью того же года, в возрасте 17 лет и 247 дней он дебютировал в высшем дивизионе украинского футбола. Ранее только четверо вратарей в истории украинских чемпионатов дебютировали в более молодом возрасте.
Дебютная игра прошла на ура и Лунин помог своей команде сыграть вничью. В следующей игре Лунин пропустил три мяча от „Волыни“, казалось, что после такого юный вратарь вернется на скамейку запасных.
Но тогдашний тренер „Днепра“ Михайленко решил поверить в юного спортсмена и до конца сезона оставил его в роли основного вратаря.
Интерес со стороны „Реала“
Вскоре из-за долгов „Днепр“ вылетел из украинской премьер-лиги в третий дивизион, а Лунин в июле 2017 года подписал контракт с „Зарей“.
В „Заре“ Лунин начинал со скамейки запасных, лишь иногда выходил в старте. Когда в 2017 году „Заря“ пробилась в групповой турнир Лиги Европы, Андрей стал основным вратарем. Игра Андрея была похожа на американские горки, так как он мог выдать „матч жизни“ или наоборот допустить детские ошибки.
В одном из матчей еврокубков „Заря“ сенсационно обыграла испанский „Атлетик“ (1:0), а по итогам сезона 2017/2018 болельщики луганской команды признали Андрея лучшим игроком „Зари“.
Летом 2018 года украинским вратарем заинтересовался легендарный мадридский „Реал“. Лунин подписал с испанцами шестилетний контракт, а „Заря“ за трансфер получила девять миллионов евро.
Воспользовался своим шансом
Андрей Лунин на протяжении трех лет был вторым или третьим вратарем в мадридском „Реале“. Но в нынешнем сезоне вратарь сборной Украины неожиданно получил свой шанс после травм своих одноклубников и выжал из этого шанса максимум.
Летом за неделю до начала чемпионата Испании бельгийский вратарь „Реала“ Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена и выбыл на полгода. „Реал“ в ускоренном темпе взял в аренду у „Челси“ испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Вскоре новичка испанского гранда начало подводить здоровье. И в результате несколько матчей в стартовом составе пришлось провести Андрею Лунину.
,Анчелотти начал чередовать своих вратарей, но уже этой зимой Андрей стал первым номером „Реала“. В матче с „Лейпцигом“ он совершил девять сейвов и повторил рекорд вратарей „сливочных“ по этому показателю в Лиге чемпионов. А по итогам 29 туров Ла Лиги у украинца был лучший процент отраженных ударов в чемпионате Испании.
В марте Куртуа из-за порванного мениска снова выбыл на два месяца. Лунин застолбил за собой звание первого номера „Реала“ до конца сезона, но судя по его выступлениям, он имеет шанс сохранить за собой этот статус и в будущем.
Издание The Athletic сообщает, что украинцу уже предложили обновленный долгосрочный контракт на улучшенных условиях. По словам журналистов, в клубе впечатлены прогрессом Лунина и уверены, что он сможет навязать борьбу Куртуа в следующем сезоне.
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