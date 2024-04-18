ВИДЕО | Императрица Туктамышева в прыжке осталась без штанов

Императрица презентовала премьеру — новую постановку под микс из хитов Рианны. По изначальной идее, Лиза выходила на лед в красном костюме — с отсылкой к комбинезону певицы на Супербоуле. Затем на смене музыки снимала с себя куртку, а ближе к концу выступления эффектно срывала штаны, оставаясь в откровенном черном платье.

Во Владивостоке у Туктамышевой случился казус с костюмом. Во время исполнения дупеля штаны начали слетать с фигуристки раньше задуманного. Надо сказать, Елизавета спокойно вышла из ситуации. Она не стала подтягивать их на место, а просто сняла и бросила на лед.

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