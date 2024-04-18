„Я буду бороться против Путина“. Главное из первого после смерти мужа интервью Юлии Навальной

Издание опубликовало интервью вдовы политика журналисту Саймону Шустеру. Разговор состоялся в Вильнюсе, спустя месяц после смерти Навального.

Русская служба Би-би-си пересказывает главное из интервью Юлии Навальной.

О смерти мужа

О смерти своего мужа, по словам Юлии Навальной, она узнала из сообщений российских СМИ перед своим выступлением на Мюнхенской конференции.

«Я привыкла получать уведомления [на телефон], начинающиеся с имени „Алексей Навальный.“ Потом я увидела третье слово. Третье слово сообщало что он умер. Потом, примерно на пять секунд, я отвернулась и только потом поняла то, что это слово означает. Я была в своей комнате, одна», — рассказала Юлия Навальная.

Поскольку сообщения о смерти политика основывались только на данных российских официальных источников, по словам Юлии Навальной, она «решила, что для начала нужно во всем разобраться».

«И только потом можно начинать плакать и переживать», — сказала она.

О последней встрече и разговоре

Как рассказала Юлия Навальная, в последний раз она виделась с мужем в середине февраля 2022 года — незадолго до начала российского вторжения в Украину.

«У нас не было возможности говорить с ним по телефону. Может быть, раз или два раза, очень коротко. […] Однажды летом, в мой день рождения, ему удалось получить разрешение на телефонный звонок со мной. Но ничего не вышло. Он позвонил, сказал: „Привет, алло“, и тут же связь оборвалась. Это был последний раз, когда я слышала, как он говорит мне „привет“».

О переговорах по обмену Навального на Красикова

По словам Юлии Навальной, она знала об этих переговорах, но не участвовала в них. «На тот момент [когда стало известно о смерти Навального] я понимала, что эти договоренности уже были», — сказала она.