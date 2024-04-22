НАРВСКАЯ ЭЛИТА | Кто на самом деле управляет Нарвой и почему мэра прозвали „гостем“?

За эти семь месяцев Нарва особенно „прогремела“ на всю страну: сначала из-за яркого и эмоционального снятия с поста главы Нарвской больницы Аго Кыргвеэ, затем - из-за скандала с Нарвским музеем.

Кто же они, люди старой/новой власти? Сплоченная команда или вынужденное работать вместе сообщество, действующих исключительно в собственных интересах? Есть ли у Евграфова приближенные, и если есть, то почему он не бросается на защиту „своих“, как это принято у нарвских „старожил“-центристов, а предпочитает давать прессе осторожные комментарии? И почему мэр Яан Тоотс на важных заседаниях городских советов предпочитает брать на себя роль гостя, а не городского главы?