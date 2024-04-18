ВИДЕО | Невероятно умильные кадры: спасатели Йыхвиской команды поддержали приют для животных фотосессией с четвероногими!

„У нас в Йыхви самые крутые спасатели! Огромное спасибо за веселую фотосъемку в поддержку нашего приюта. Ждем в гости на летний фотосет“, - написала в соцсетях и поделилась трогательным и веселым видео хозяйка приюта для животных Ксения Клочкова.

„Мы дежурили на празднике, устроенном около Концертного дома, к нам подошли с просьбой принять участие в съемке для благотворительного календаря. Мы не отказались“, - рассказал RusDelfi спасатель Артем Троицкий.

Ида-Вируский приют Päite открыт для посетителей круглый год (записаться для посещения можно по телефону 517 0581). Под его опекой находятся спасенные кошки, собаки, коровы, свиньи, козы, лошади, ослы, еноты, лисы. Домашних животных здесь можно погладить и покормить. Летом можно покататься на лошадях, а зимой на санях. Весной, во время цветения вишни, здесь можно устроить фотосессию с лошадьми.

Сама Ксения рассказала RusDelfi, что их приют участвовал в празднике „День хорошего настроения Йыхви“, когда они увидели, что неподалеку дежурят спасатели.

„Поскольку на мероприятии присутствовал и наш знакомый фотограф Дмитрий Воробьев, то мы решили воспользоваться моментом и сделать фото для календаря, т.к. собирались давно, но все не получалось. Такая вот череда приятных совпадений и море эмоций! Летом продолжим сотрудничество и сделаем календарь со спасенными животными Päite Loomapark“, - рассказала Ксения Клочкова.

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