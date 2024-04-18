ВИДЕО | Невероятно умильные кадры: спасатели Йыхвиской команды поддержали приют для животных фотосессией с четвероногими!
„У нас в Йыхви самые крутые спасатели! Огромное спасибо за веселую фотосъемку в поддержку нашего приюта. Ждем в гости на летний фотосет“, - написала в соцсетях и поделилась трогательным и веселым видео хозяйка приюта для животных Ксения Клочкова.
„Мы дежурили на празднике, устроенном около Концертного дома, к нам подошли с просьбой принять участие в съемке для благотворительного календаря. Мы не отказались“, - рассказал RusDelfi спасатель Артем Троицкий.
Сама Ксения рассказала RusDelfi, что их приют участвовал в празднике „День хорошего настроения Йыхви“, когда они увидели, что неподалеку дежурят спасатели.
„Поскольку на мероприятии присутствовал и наш знакомый фотограф Дмитрий Воробьев, то мы решили воспользоваться моментом и сделать фото для календаря, т.к. собирались давно, но все не получалось. Такая вот череда приятных совпадений и море эмоций! Летом продолжим сотрудничество и сделаем календарь со спасенными животными Päite Loomapark“, - рассказала Ксения Клочкова.
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