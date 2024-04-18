Четвертьфинал ЛЧ: Мадридский „Реал“ в серии пенальти победил „Манчестер Сити“, а „Бавария“ обыграла „Арсенал“
В среду состоялись заключительные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Мадридский „Реал“ в серии пенальти победил „Манчестер Сити“ (1:1; по пенальти - 4:3), а „Бавария“ дома победила „Арсенал“ (1:0).
„Бавария“ – „Арсенал“ 1:0 (по сумме двух встреч 3:2)
Гол: 1:0 – 63 Киммих
Единственный гол был забит на 64-й минуте. Защитник „Баварии“ Рафаэл Геррейру совершил подачу к линии вратарской, откуда полузащитник Йозуа Киммих головой отправил мяч в сетку ворот.
„Манчестер Сити“ – „Реал“ Мадрид 1:1 (по сумме двух встреч 4:4); по пенальти - 3:4
Голы: 0:1 – 12 Родриго, 1:1 – 76 де Брюйне
„Манчестер Сити“ и „Реал“ Мадрид сыграли в Англии вничью 1:1 в основное и дополнительное время, а победитель матча определился в серии пенальти.
Первым не забил Лука Модрич. После этого футболисты „Реала“ реализовали все свои удары. Решающий пенальти хладнокровно реализовал Антонио Рюдигер.
У „Манчестер Сити“ забить не смогли Бернарду Силва и Матео Ковачич. Первый пробил по центру прямо в руки Лунину, удар второго в угол украинец парировал.
Таким образом, „Реал“ вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет с „Баварией“.
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